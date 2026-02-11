Ministra do Interior de Portugal renuncia devido às medidas tomadas em resposta a tempestade

A ministra do Interior de Portugal renunciou ao cargo em resposta às crescentes críticas à atuação do governo diante das sucessivas tempestades de inverno desta temporada que deixaram pelo menos sete mortos.

Maria Lúcia Amaral renunciou ao cargo após concluir que "já não possuía as condições pessoais e políticas necessárias para ocupar a posição", informou o gabinete do presidente Marcelo Rebelo de Sousa na noite de terça-feira, 10.

O primeiro-ministro português, Luís Montenegro, assumirá temporariamente o cargo, segundo o comunicado.

Uma série contínua de tempestades de inverno devastou o país europeu, com 10,7 milhões de habitantes, provocando inundações, deslizamentos de terra e cortes de energia, além de causar danos significativos à infraestrutura em muitas partes do país.

Maria Lúcia, que é advogada, foi criticada pela lentidão da resposta de seu governo, especialmente durante a tempestade Kristin, que atingiu o país no final de janeiro, matando seis pessoas, segundo relatos da mídia.

Mais uma pessoa morreu na semana passada quando a tempestade Leonardo atingiu a Espanha e Portugal.

Maria Lúcia é a primeira ministra a renunciar desde que o governo de centro-direita liderado por Montenegro assumiu o poder em maio passado. (Fonte: Associated Press).