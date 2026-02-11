Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

André Esteves é citado em arquivos de Epstein, mas nega presença em reunião

A menção ao encontro com o brasileiro acontece num e-mail enviado a Epstein pelo parceiro de negócios do americano acusado de tráfico sexual de menores, na noite de 19 de abril de 2012

Estadão Conteúdo
fonte

Banqueiro André Esteves (LSP Luiz Prado / CC BY-SA 2.0)

Um e-mail enviado em 2012 para Jeffrey Epstein, incluso na nova leva de documentos divulgados do caso Jeffrey Epstein, publicada pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos em 30 de janeiro, menciona que um emissário do financista iria se encontrar com o banqueiro brasileiro André Esteves, do banco BTG Pactual.

Por meio de sua assessoria de imprensa, Esteves nega a existência da reunião e disse que nunca falou com Epstein ou com Ian Osborne, parceiro de negócios do americano acusado de tráfico sexual de menores. "Não houve nenhum encontro ou conversa de André Esteves com Ian Osborne, muito menos com Jeffrey Epstein", afirmou, por nota.

A menção ao encontro com o brasileiro acontece num e-mail enviado por Osborne a Epstein, na noite de 19 de abril de 2012. Ele escreve: "Acabei de pousar em São Paulo. Pegando um helicóptero para encontrar André Esteves. Te ligo quando terminar." Epstein responde pedindo informações sobre agenda com outros empresários, citando os nomes Bloomberg, Eike e Brockman.

Nas mensagens do mesmo dia e do seguinte, não há mais menções ao encontro com Esteves. Osborne é um empresário britânico do setor de tecnologia que representava Epstein em negociações.

O mesmo Osborne relata 12 encontros com o empresário Eike Batista. As mensagens concentram-se também no ano de 2012 e revelam um interesse persistente de Epstein em fechar negócios com o brasileiro, que detinha uma das maiores fortunas do mundo naquele momento. Apesar do interesse de Epstein, as próprias mensagens indicam que não houve acordo entre os dois.

Não há menções a encontros entre Epstein e Eike, assim como também não com Esteves. Os brasileiros não foram implicados nas acusações de crimes sexuais pelas quais o financista foi condenado.

As investigações contra o milionário americano começaram em 2005, após os pais de uma menina de 14 anos denunciarem que o financista tinha abusado sexualmente da jovem em sua casa em Palm Beach, na Flórida. Essa denúncia abriu caminho para outras e Epstein foi condenado em 2008 por exploração sexual e facilitação à prostituição de menores.

Procurado por meio de sua assessoria de imprensa, Eike Batista afirmou ao Estadão não se lembrar de Ian Osborne nem dos encontros com o britânico. O empresário reiterou o teor da nota que divulgou anteriormente sobre o tema. "O empresário Eike Batista não conhece, nunca conversou ou trocou mensagens com Epstein", diz.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

EUA

caso Epstein

documentos

citação

e-mail

André Esteves
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

oportunidade

Estudo paga R$ 30 mil para voluntários ficarem 10 dias deitados

Pesquisa sobre simulação de microgravidade vai selecionar 10 homens para pesquisa que analisa efeitos do jejum e da ausência de gravidade no corpo

11.02.26 17h59

banqueiro

André Esteves é citado em arquivos de Epstein, mas nega presença em reunião

A menção ao encontro com o brasileiro acontece num e-mail enviado a Epstein pelo parceiro de negócios do americano acusado de tráfico sexual de menores, na noite de 19 de abril de 2012

11.02.26 16h52

ENTENDA

Aposta sobre 'quem faria sexo primeiro com funcionária' rende processo e resultado causa revolta

A ação por assédio sexual foi arquivada pela Justiça, que apontou que a denúncia foi apresentada fora do prazo legal previsto para esse tipo de caso

11.02.26 13h00

TRAIÇÂO

Ex-namorada de atleta que revelou traição após conquistar medalha olímpica se pronuncia: 'É difícil'

O atleta diz se arrepender de sua escolha no passado e agora busca a reconciliação

11.02.26 12h44

MAIS LIDAS EM MUNDO

CASO EPSTEIN

'Norte do Brasil tem as mulheres mais feias do mundo', diz e-mail atribuído a Jeffrey Epstein

Mensagem aparece em documentos divulgados pelo Departamento de Justiça dos EUA no âmbito do caso que investiga crimes de exploração sexual

06.02.26 11h24

MUNDO

O que é o Caso Epstein? Entenda os escândalos envolvendo Jeffrey Epstein e relação com Donald Trump

Acusado por crimes sexuais, o magnata cometeu suicídio em 2019 enquanto aguardava o julgamento

20.12.25 16h37

MUNDO

Criança de 8 anos é hospitalizada por overdose após usar caneta emagrecedora da mãe

Segundo os médicos, a dose ingerida foi extremamente alta para o organismo de uma criança

04.02.26 9h15

ENTENDA

Aposta sobre 'quem faria sexo primeiro com funcionária' rende processo e resultado causa revolta

A ação por assédio sexual foi arquivada pela Justiça, que apontou que a denúncia foi apresentada fora do prazo legal previsto para esse tipo de caso

11.02.26 13h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda