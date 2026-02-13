Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Macron vê falta de sinais de paz e defende elevar pressão contra Rússia antes de enviar tropas

Estadão Conteúdo

O presidente da França, Emmanuel Macron, afirmou nesta sexta-feira, 13, que não vê sinais concretos de que Moscou esteja disposta a encerrar a guerra na Ucrânia neste momento. "Não vejo nenhuma evidência ou confirmação de que os russos queiram uma paz agora", disse, ao citar ataques contínuos contra civis e infraestrutura energética. Durante sessão de perguntas e respostas após discurso na Conferência de Segurança de Munique, Macron reconheceu a frustração ucraniana com o ritmo das decisões ocidentais, mas avaliou que o envio imediato de tropas europeias pode ampliar o conflito.

Segundo ele, colocar forças no terreno neste momento significaria "assumir o risco de escalada" e não há consenso entre aliados para tal medida.

Para o presidente francês, a prioridade nas próximas semanas deve ser "reengajar" os Estados Unidos em uma estratégia comum.

Ele defendeu a convergência com Washington para ampliar sanções, inclusive contra a chamada "frota-sombra" russa, já apontada por ele como alvo durante o discurso, e reforçar a pressão econômica sobre Moscou antes de qualquer negociação de curto prazo.

Macron também afirmou que a discussão sobre a arquitetura de segurança europeia precisa avançar paralelamente.

Ele confirmou estar em diálogo com o chanceler alemão, Friedrich Merz, e outros líderes da Europa sobre a articulação das capacidades nucleares do continente. Segundo o francês, é necessário integrar a dissuasão nuclear a uma abordagem "holística" de defesa e segurança europeias, diante do fim de tratados herdados da Guerra Fria.

Qualquer diálogo futuro com a Rússia, acrescentou Macron, exigirá que a Europa esteja em posição de força e com suas próprias capacidades claramente definidas.

Mundo
.
