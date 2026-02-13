Capa Jornal Amazônia
Trump: espero que Suprema Corte veja nosso país rico, enquanto dolorosamente revisa tarifas

Estadão Conteúdo

O presidente dos EUA, Donald Trump, declarou nesta sexta, 13, que espera que a Suprema Corte perceba, enquanto "dolorosamente" revisa as tarifas, que elas estão tornando o país "rico, poderoso e seguro novamente".

Em post na rede Truth, Trump escreveu que as mesmas tarifas têm sido usadas por outros países contra os EUA para "esgotá-los de seu tesouro e segurança" por muitos anos.

Na mesma postagem, ele ainda criticou o fato dos democratas se recusarem a votar a favor da identificação de eleitores (Voter I.D.), alegando que eles desejam "continuar a fraudar as eleições" no pleito de meio de mandato deste ano.

"Haverá identificação de eleitores para as eleições de meio de mandato, seja aprovada pelo Congresso ou não!", enfatizou o presidente ao pedir que os republicanos coloquem essa questão "no topo de cada discurso" em suas campanhas de reeleição. Trump afirmou ainda que pretende emitir uma ordem executiva sobre o assunto. De acordo com a Constituição dos EUA, os governos estaduais supervisionam as eleições, e não o governo federal, e a maioria das disputas é administrada por autoridades municipais e locais.

Segundo ele, se os democratas ganharem as eleições, eles vão querer adicionar mais dois estados ao país, que seriam a entrada de Washington D.C. e Porto Rico, e acabar com o filibuster na "sua primeira semana de volta ao poder", sugerindo que os opositores levariam a frente seus projetos sem qualquer contenção. O filibuster é uma ferramenta utilizada pelo Senado dos EUA para interromper votações de determinadas medidas.

Além disso, Trump alegou que a vitória permitiria aos democratas "lotarem" a Suprema Corte dos EUA com 21 juízes alinhados ao partido. "É o sonho deles", disse.

RELACIONADAS EM MUNDO

justiça

Ex-agente da ditadura de Pinochet ligado à 'Caravana da Morte' é preso pelo ICE na Florida

O nome de Larios consta em uma lista de 42 criminosos chilenos detidos, divulgada pelo Departamento de Segurança Interna dos EUA em 27 de janeiro

13.02.26 15h57

política internacional

Trump: Delcy Rodríguez está fazendo ótimo trabalho, petroleiras irão à Venezuela

O presidente dos EUA disse ter um relacionamento muito bom com a presidente da Venezuela

13.02.26 15h03

negociações

Shutdown do DHS parece certo diante negociações entre Casa Branca e democratas nos EUA

Os democratas disseram que a oferta da Casa Branca não incluía restrições suficientes ao ICE

13.02.26 13h32

Ordem internacional baseada em regras já não existe como antes, diz chanceler da Alemanha

13.02.26 11h12

MAIS LIDAS EM MUNDO

CASO EPSTEIN

'Norte do Brasil tem as mulheres mais feias do mundo', diz e-mail atribuído a Jeffrey Epstein

Mensagem aparece em documentos divulgados pelo Departamento de Justiça dos EUA no âmbito do caso que investiga crimes de exploração sexual

06.02.26 11h24

MUNDO

Influenciadora morre após comer 'caranguejo do diabo' durante gravação

Criadora de conteúdo apresentou convulsões e insuficiência respiratória após ingerir crustáceo venenoso

12.02.26 13h00

ENTENDA

Aposta sobre 'quem faria sexo primeiro com funcionária' rende processo e resultado causa revolta

A ação por assédio sexual foi arquivada pela Justiça, que apontou que a denúncia foi apresentada fora do prazo legal previsto para esse tipo de caso

11.02.26 13h00

MUNDO

Homem é suspeito de matar filha após discussão sobre Trump

Lucy Harrison, de 23 anos, levou um tiro no peito enquanto visitava Kris Harrison no Texas, Estados Unidos

10.02.26 21h15

