Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Ex-agente da ditadura de Pinochet ligado à 'Caravana da Morte' é preso pelo ICE na Florida

O nome de Larios consta em uma lista de 42 criminosos chilenos detidos, divulgada pelo Departamento de Segurança Interna dos EUA em 27 de janeiro

Estadão Conteúdo
fonte

Documento do Departamento de Segurança Interna dos EUA indica que Armando Fernández Larios tem homicídio na ficha criminal e foi preso em Fort Myers, na Flórida (Reprodução/Departamento de Segurança Interna dos EUA)

O Serviço de Imigração e Fiscalização Aduaneira dos Estados Unidos (ICE, na sigla em inglês) prendeu o ex-agente da Diretoria de Inteligência Nacional do Chile (Dina), Armando Fernández Larios, condenado por diversos crimes cometidos durante a ditadura do general Augusto Pinochet.

O nome de Larios consta em uma lista de 42 criminosos chilenos detidos, divulgada pelo Departamento de Segurança Interna dos EUA em 27 de janeiro. Segundo a publicação, ele foi preso em Fort Myers, a cerca de 250 quilômetros de Miami, no Estado da Flórida. Embora a detenção tenha sido divulgada neste ano, a prisão ocorreu em outubro do ano passado.

Larios era oficial do Exército do Chile em 11 de setembro de 1973, quando forças militares cercaram o Palácio de La Moneda, sede do governo chileno, e derrubaram o presidente Salvador Allende, da coalizão Unidade Popular (UP). Pinochet assumiu o poder e passou a governar o país sob um regime ditatorial que durou 17 anos.

De acordo com o Centro para a Justiça e a Responsabilidade (CJA, na sigla em inglês), Larios participou ativamente do golpe de Estado e integrou a chamada "Caravana da Morte", operação conduzida por militares chilenos no norte do país em outubro de 1973, durante a qual agentes torturaram, abusaram e mataram ao menos 75 presos políticos, incluindo o economista Winston Cabello, que integrou do governo de Allende.

Após os episódios, Larios ingressou na Dina, oficialmente criada em 1974. O órgão era responsável por ações clandestinas, como sequestros, torturas, agressões e assassinatos de opositores do regime chileno.

Segundo a Human Rights Watch, Larios fugiu para os EUA em 1987 após firmar um acordo judicial de confissão no assassinato do ex-ministro das Relações Exteriores do Chile Orlando Letelier e de sua assistente, a americana Ronni Moffitt. Eles morreram em 21 de setembro de 1976, em Washington, após a explosão de uma bomba escondida no carro de Letelier por agentes da Dina, a mando de Pinochet.

O acordo previa que, após cumprir cinco meses de prisão, Larios poderia viver nos EUA sob a proteção do governo americano, sem a possibilidade de extradição.

Em 2003, ele foi condenado por um júri da Flórida a pagar US$ 4 milhões por tortura, crimes contra a humanidade e execuções extrajudiciais no assassinato de Cabello. Em 2005, o Tribunal de Apelações do 11º Circuito dos EUA confirmou o veredicto.

Larios também é acusado de envolvimento em outros crimes, como os assassinatos do ex-comandante do Exército do Chile Carlos Prats, morto em Buenos Aires em 30 de setembro de 1974, e do diplomata hispano-chileno Carmelo Soria, funcionário da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (Cepal) da Organização das Nações Unidas (ONU), ocorrido em Santiago, em 16 de julho de 1976.

O ministro da Justiça do Chile, Jaime Gajardo, afirmou que a decisão dos EUA de prender Larios após tantos anos não surpreendeu o governo chileno. "Não nos surpreende, porque de fato aqueles que cometem crimes contra a humanidade, aqueles que violam os direitos humanos, são os que cometeram os crimes mais graves segundo o direito internacional", disse ele em entrevista à rádio Infinita.

O jornal El País informou que há cinco pedidos de extradição de Larios em aberto no Chile, por violações de direitos humanos. Segundo Gajardo, ele deverá passar por uma audiência ainda neste mês, que decidirá se será extraditado.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

EUA/IMIGRAÇÃO/ICE/CHILE/PINOCHET/ARMANDO LARIOS/PRISÃO
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

política internacional

Trump: Delcy Rodríguez está fazendo ótimo trabalho, petroleiras irão à Venezuela

O presidente dos EUA disse ter um relacionamento muito bom com a presidente da Venezuela

13.02.26 15h03

negociações

Shutdown do DHS parece certo diante negociações entre Casa Branca e democratas nos EUA

Os democratas disseram que a oferta da Casa Branca não incluía restrições suficientes ao ICE

13.02.26 13h32

Ordem internacional baseada em regras já não existe como antes, diz chanceler da Alemanha

13.02.26 11h12

Rússia, EUA e Ucrânia terão nova rodada de negociações em 17 e 18 de fevereiro em Genebra

13.02.26 10h32

MAIS LIDAS EM MUNDO

CASO EPSTEIN

'Norte do Brasil tem as mulheres mais feias do mundo', diz e-mail atribuído a Jeffrey Epstein

Mensagem aparece em documentos divulgados pelo Departamento de Justiça dos EUA no âmbito do caso que investiga crimes de exploração sexual

06.02.26 11h24

ENTENDA

Aposta sobre 'quem faria sexo primeiro com funcionária' rende processo e resultado causa revolta

A ação por assédio sexual foi arquivada pela Justiça, que apontou que a denúncia foi apresentada fora do prazo legal previsto para esse tipo de caso

11.02.26 13h00

MUNDO

Influenciadora morre após comer 'caranguejo do diabo' durante gravação

Criadora de conteúdo apresentou convulsões e insuficiência respiratória após ingerir crustáceo venenoso

12.02.26 13h00

MUNDO

Homem é suspeito de matar filha após discussão sobre Trump

Lucy Harrison, de 23 anos, levou um tiro no peito enquanto visitava Kris Harrison no Texas, Estados Unidos

10.02.26 21h15

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda