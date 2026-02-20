Capa Jornal Amazônia
Trump afirma estar considerando ataque limitado ao Irã para pressionar por acordo

O ataque inicial, que se autorizado poderia ocorrer em poucos dias, teria como alvo algumas instalações militares ou governamentais

Estadão Conteúdo
fonte

Entre os que votaram em Bolsonaro, 46% acreditam que a investida do presidente americano surtirá efeito (CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA/GETTY IMAGES VIA AFP)

Questionado nesta sexta-feira, 20, por repórteres se estava considerando um ataque militar limitado para pressionar o Irã a fechar um acordo nuclear, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, respondeu: "acho que posso dizer que estou considerando isso".

O ataque inicial, que se autorizado poderia ocorrer em poucos dias, teria como alvo algumas instalações militares ou governamentais, segundo fontes familiarizadas com o assunto. Caso o Irã ainda se recusasse a cumprir a diretiva de Trump para encerrar seu enriquecimento de urânio, os EUA responderiam com uma ampla campanha contra instalações do regime - potencialmente visando derrubar o regime de Teerã.

Um ataque limitado levaria o Irã a abandonar as negociações, pelo menos por um período significativo, disse uma autoridade regional, especialmente considerando que líderes em Teerã estão formulando sua resposta às exigências americanas.

Autoridades afirmaram que Trump ainda não decidiu ordenar um ataque em grande escala, embora esteja considerando opções que vão desde uma campanha de ataques de uma semana para forçar uma mudança de regime até uma onda de ataques em menor escala contra instalações governamentais e militares do Irã.

*Com informações Dow Jones Newswires.

Palavras-chave

EUA/IRÃ/ACORDO NUCLEAR

Trump

ataque

ameaça
Mundo
.
