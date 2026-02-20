Capa Jornal Amazônia
Lula diz que Trump 'age como se estivesse em um programa de TV’, mas no privado é 'tranquilo'

Lula relatou as impressões que teve do presidente americano durante os encontros oficiais que teve com ele

Estadão Conteúdo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta sexta-feira, 20, que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, "age como se estivesse em um programa de TV", mas que, após encontros com o chefe de Estado norte-americano, ele se mostrou "calmo e tranquilo" nas reuniões privadas.

"Eu já tive a oportunidade de observar. Trump é um especialista em marketing. Ele é um especialista em mídia digital e social. Ficou muito claro que ele age como se estivesse em um programa de TV, mas no encontro pessoal ele se mostra muito mais calmo e tranquilo", afirmou Lula.

Lula relatou as impressões que teve do presidente americano durante os encontros oficiais que teve com ele e disse que para a próxima reunião, prevista para março deste ano, o tema será o combate ao narcotráfico.

"Eu tenho 80 anos e ele fará 80 em junho do ano que vem. Portanto, dois homens de 80 anos não precisam brigar. Não precisamos fazer um espetáculo. Precisamos lidar seriamente com o que a idade nos impõe e chegar a um acordo que possa servir de exemplo para o mundo", afirmou.

Segundo o petista, o combate ao narcotráfico estará na pauta do próximo encontro.

"Vamos encontrar os traficantes do crime organizado, vamos fazer isso juntos", disse.

Lula está na Índia para a Cúpula de Impacto da Inteligência Artificial, em Nova Déli. O presidente se reuniu com o primeiro-ministro Narendra Modi em uma visita de Estado.

