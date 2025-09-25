Apesar de leve recuo em agosto, preço do caranguejo médio tem alta de 15,52% no ano em Belém

O preço do caranguejo tipo médio comercializado em mercados municipais de Belém apresentou uma leve queda em agosto, mas a alta acumulada no ano ainda é expressiva. De acordo com pesquisa exclusiva enviada ao Grupo Liberal e realizada pelo Dieese/PA (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos do Pará) em parceria com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico de Belém (Secon/PMB), a unidade do crustáceo registrou aumento de 15,52% de janeiro a agosto de 2025.

(Foto: Ivan Duarte)

Preço ainda em alta

Os levantamentos semanais feitos pelo Dieese/PA mostram que, apesar de uma leve redução de 0,25% no mês de agosto, o valor do caranguejo se manteve em patamares elevados quando comparado aos últimos 12 meses.

Em agosto de 2024, a unidade do caranguejo tipo médio estava sendo comercializada por R$ 3,28, e, em dezembro do mesmo ano, o preço subiu para R$ 3,48.

(Foto: Ivan Duarte)

Já em janeiro de 2025, o valor foi de R$ 3,27, mas, ao longo do ano, registrou um aumento gradual, atingindo R$ 4,03 em julho e R$ 4,02 em agosto.

O preço do caranguejo, portanto, considerando os dados de janeiro a agosto de 2025, subiu 15,52% e, comparando os preços de agosto de 2024 a agosto de 2025, o aumento foi de 22,56%.

Impactos para o consumidor e o setor

De acordo com Everson Costa, supervisor técnico do Dieese/PA, diversos fatores podem influenciar o preço do caranguejo, como a sazonalidade, o período de defeso e as condições climáticas que afetam a oferta do produto.

“O consumo do caranguejo faz parte da cultura alimentar dos paraenses, infelizmente os reflexos destas altas no preço do produto também irão refletir nos preços cobrados por bares e restaurantes de Belém”, avaliou.

Chuva, casco e qualidade influenciam o preço, diz feirante

Para Clemenson Cunha, vendedor na tradicional Feira da 25, o aumento de preços tem explicações que vão além da inflação ou da demanda.

“O caranguejo varia. O caranguejo especial tá R$ 10 a unidade. O caranguejo médio tá R$ 8. Os dois misturados estão R$ 7 a unidade. Em agosto teve aumento porque o caranguejo tava trocando de casco, aí fica difícil de tratar e isso o torna mais caro porque tem que pagar o frete. Aí vem pouco caranguejo, então se torna mais caro nessa época”, explicou.

Clemenson Cunha, vendedor de caranguejo. (Foto: Ivan Duarte)

Clemenson também acredita que, nos próximos meses, o valor pode recuar um pouco, mas tudo depende do clima e da qualidade da mercadoria.

“A tendência do preço para os próximos meses depende da chuva, de outros fatores, mas a tendência é de reduzir um pouco. Depende da qualidade do caranguejo. Aqui a gente vende numa qualidade boa. Nós trazemos caranguejo especial, caranguejo grande. Por isso, depende”, analisou.

Ele também rechaça a ideia de que eventos como o Círio de Nazaré ou a COP 30 tenham influência nos valores praticados nas feiras.

“O Círio e a COP 30 não influenciam o preço daqui porque o nosso preço é o mesmo por causa da qualidade. Os clientes não querem saber do preço. Querem saber da qualidade do caranguejo. Quanto mais qualidade pra nós, é melhor pra gente vender. A chuva, sim, influencia porque com a chuva é difícil tirar o caranguejo, aí ele fica caro”, disse.

(Foto: Ivan Duarte)

Consumidor reclama de preços abusivos

O funcionário público Wagner Machado, que consome caranguejo com frequência, criticou o que considera exploração no comércio do crustáceo.

“Tenho achado o preço do caranguejo atual muito caro. Caríssimo. Demais. Alguns vendedores ficam explorando consumidores, cobrando preços absurdos no caranguejo. Muito caro. R$ 10 por um caranguejo é um absurdo. Ele é da nossa região. Não deveria ser assim. Deveria ser mais barato. É nosso produto. Não pode ser dessa forma, não. É um absurdo”, reclamou.

Para ele, o aumento também se deve a práticas predatórias de captura e venda.

Wagner Machado, funcionário público e consumidor. (Foto: Ivan Duarte)

“Eu acho que tá nesse preço atual pela exploração indevida porque vão pegando os filhotes de caranguejo, os caranguejos pequenos ainda, e chega nessa época não tem. E eles querem explorar. Um absurdo isso”, disse.

Preços do caranguejo em Belém (Fonte: Dieese/PA e Secon/PMB)

Agosto de 2024 : preço médio da unidade do caranguejo tipo médio = R$ 3,28;

: preço médio da unidade do caranguejo tipo médio = R$ 3,28; Dezembro de 2024 : preço médio da unidade = R$ 3,48;

: preço médio da unidade = R$ 3,48; Janeiro de 2025 : preço médio da unidade = R$ 3,27;

: preço médio da unidade = R$ 3,27; Julho de 2025 : preço médio da unidade = R$ 4,03;

: preço médio da unidade = R$ 4,03; Agosto de 2025: preço médio da unidade = R$ 4,02.

Variação mensal em 2025:

Agosto de 2025 apresentou leve recuo de 0,25% em relação a julho de 2025, quando o preço foi de R$ 4,03.

Aumento acumulado no ano (2025)

Janeiro a Agosto de 2025: preço do caranguejo aumentou 15,52%.

Aumento anual (2024-2025)

Agosto de 2024 a agosto de 2025: preço do caranguejo aumentou 22,56%.