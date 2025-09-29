UE/Costa: saúdo plano de Trump para pôr fim à guerra em Gaza, a situação é intolerável

O presidente do Conselho Europeu, António Costa, saudou a proposta do presidente dos EUA, Donald Trump, para colocar fim à guerra em Gaza e disse estar "encorajado" pela resposta positiva do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, em publicação no X. Segundo ele, todas as partes devem aproveitar o atual momento para "dar uma chance genuína à paz".

"A situação em Gaza é intolerável. As hostilidades devem cessar e todos os reféns devem ser libertados imediatamente", acrescentou na postagem.

Ainda, de acordo com Costa, os povos israelense e palestino "merecem viver lado a lado, em paz e segurança, livres de violência e terrorismo". "Uma solução de dois Estados continua sendo o único caminho viável para uma paz justa e duradoura no Oriente Médio", ponderou.