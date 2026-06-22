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Messi marca contra a Áustria e se torna o maior artilheiro da história das Copas

Gol histórico saiu aos 38 minutos do primeiro tempoe abriu o placar para os argentinos.

O Liberal
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Lionel Messi (Tarso Sarraf / O Liberal)

Antes mesmo do encerramento da fase de grupos, Lionel Messi já entrou, mais uma vez, para a história das Copas do Mundo. Nesta segunda-feira (22), o camisa 10 da Argentina marcou na vitória sobre a Áustria e se tornou o maior artilheiro isolado da história do torneio, alcançando 17 gols e ultrapassando o alemão Miroslav Klose, que encerrou a carreira com 16.

O gol histórico saiu aos 38 minutos do primeiro tempo. O lance ganhou ainda mais destaque porque, minutos antes, o craque havia desperdiçado uma cobrança de pênalti.

Com o gol, Messi chegou ao quarto nesta Copa do Mundo de 2026 e retomou a liderança isolada da artilharia da competição. Todos os outros três haviam sido marcados na estreia argentina, na vitória por 3 a 0 sobre a Argélia.

A marca amplia ainda mais uma trajetória que atravessa gerações. Esta é a sexta participação de Messi em Mundiais. O atacante balançou as redes uma vez em 2006, passou em branco em 2010, marcou quatro gols em 2014, fez um em 2018 e teve seu desempenho mais decisivo na campanha do título em 2022, quando anotou sete vezes.

Curiosamente, embora o torneio do Catar siga como a edição mais produtiva em números absolutos, a Copa de 2026 apresenta até aqui o melhor aproveitamento do argentino. Se em 2022 foram sete gols em sete partidas — com cinco deles no mata-mata —, agora o camisa 10 alcançou quatro gols em apenas dois jogos, média de dois por partida.

O novo recorde também recoloca Messi no topo de uma lista histórica marcada por diferentes épocas do futebol mundial. Atrás do argentino aparecem Klose, com 16 gols, Ronaldo, com 15, além de Gerd Müller e Mbappé, ambos com 14. O francês Just Fontaine, com 13 gols, continua dono de uma marca que permanece quase inalcançável: todos os gols marcados em uma única edição de Copa, em 1958.

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