Messi marca contra a Áustria e se torna o maior artilheiro da história das Copas Gol histórico saiu aos 38 minutos do primeiro tempoe abriu o placar para os argentinos. O Liberal 22.06.26 15h20 Lionel Messi (Tarso Sarraf / O Liberal) Antes mesmo do encerramento da fase de grupos, Lionel Messi já entrou, mais uma vez, para a história das Copas do Mundo. Nesta segunda-feira (22), o camisa 10 da Argentina marcou na vitória sobre a Áustria e se tornou o maior artilheiro isolado da história do torneio, alcançando 17 gols e ultrapassando o alemão Miroslav Klose, que encerrou a carreira com 16. O gol histórico saiu aos 38 minutos do primeiro tempo. O lance ganhou ainda mais destaque porque, minutos antes, o craque havia desperdiçado uma cobrança de pênalti. Com o gol, Messi chegou ao quarto nesta Copa do Mundo de 2026 e retomou a liderança isolada da artilharia da competição. Todos os outros três haviam sido marcados na estreia argentina, na vitória por 3 a 0 sobre a Argélia. A marca amplia ainda mais uma trajetória que atravessa gerações. Esta é a sexta participação de Messi em Mundiais. O atacante balançou as redes uma vez em 2006, passou em branco em 2010, marcou quatro gols em 2014, fez um em 2018 e teve seu desempenho mais decisivo na campanha do título em 2022, quando anotou sete vezes. Curiosamente, embora o torneio do Catar siga como a edição mais produtiva em números absolutos, a Copa de 2026 apresenta até aqui o melhor aproveitamento do argentino. Se em 2022 foram sete gols em sete partidas — com cinco deles no mata-mata —, agora o camisa 10 alcançou quatro gols em apenas dois jogos, média de dois por partida. O novo recorde também recoloca Messi no topo de uma lista histórica marcada por diferentes épocas do futebol mundial. Atrás do argentino aparecem Klose, com 16 gols, Ronaldo, com 15, além de Gerd Müller e Mbappé, ambos com 14. O francês Just Fontaine, com 13 gols, continua dono de uma marca que permanece quase inalcançável: todos os gols marcados em uma única edição de Copa, em 1958. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes messi copa do mundo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Copa do Mundo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES MMA Sport Club Acesse Fight Series anuncia primeira edição e projeto de desenvolvimento para atletas amadores 23.06.26 11h41 Carlos Ferreira Confronto dos mais queridos da Série C 23.06.26 10h58 futebol CBF divulga detalhes de mais seis rodadas do Brasileirão; confira os jogos do Remo Campeonato retorna antes do fim da Copa do Mundo; Leão Azul volta a campo no dia 23 de julho 23.06.26 10h17 FUTEBOL Haaland brilha, Noruega vence Senegal e se classifica na Copa do Mundo Equipe europeia chega aos seis pontos no Grupo I da Copa do Mundo e decide a primeira colocação contra os franceses na última rodada 22.06.26 23h13 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol CBF divulga detalhes de mais seis rodadas do Brasileirão; confira os jogos do Remo Campeonato retorna antes do fim da Copa do Mundo; Leão Azul volta a campo no dia 23 de julho 23.06.26 10h17 FUTEBOL CBF divulga tabela detalhada da Copa do Brasil; veja quando será Remo x Santos Leão Azul terá pela frente o Santos, de Neymar, em um confronto que vale R$4 milhões 22.06.26 21h23 FUTEBOL Sensação da Copa do Mundo, goleiro Vozinha já jogou com atacante do Remo em Portugal Goleiro da Seleção de Cabo Verde já atuou ao lado de atacante do Remo, quando estiveram no Gil Vicente 22.06.26 16h14 FUTEBOL Haaland brilha, Noruega vence Senegal e se classifica na Copa do Mundo Equipe europeia chega aos seis pontos no Grupo I da Copa do Mundo e decide a primeira colocação contra os franceses na última rodada 22.06.26 23h13