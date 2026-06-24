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Quantos gols Vini Jr tem na carreira? Atacante amplia números após marcar contra a Escócia

Camisa 7 da Seleção Brasileira voltou a balançar as redes na Copa do Mundo e segue construindo uma trajetória de destaque por clubes e pela equipe nacional

Hannah Franco
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Quantos gols Vini Jr tem na carreira? Atacante amplia números após marcar contra a Escócia na Copa do Mundo (Tarso Sarraf/O Liberal)

A atuação de Vinicius Jr voltou a chamar atenção dos torcedores brasileiros nesta quarta-feira (24). O atacante marcou mais dois gols pela Seleção Brasileira na vitória sobre a Escócia, pela última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026, e reacendeu uma dúvida comum entre os fãs do futebol: afinal, quantos gols Vini Jr tem na carreira?

Aos 25 anos, o atacante do Real Madrid acumula números expressivos tanto por clubes quanto pela Seleção Brasileira. Considerado um dos principais jogadores do futebol mundial na atualidade, Vinicius segue ampliando suas estatísticas e consolidando o protagonismo que o levou ao topo do futebol internacional.

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Quantos gols Vini Jr tem na carreira?

Com o gol marcado diante da Escócia, Vinicius Júnior chegou à marca de 157 gols como profissional. Além dos gols, o atacante soma 98 assistências, totalizando 255 participações diretas em gols ao longo da carreira. Confira os números atualizados:

  • Jogos como profissional: 500
  • Gols marcados: 158
  • Assistências: 98
  • Participações em gols: 255

Quantos gols Vini Jr tem pelo Real Madrid?

Foi na Espanha que Vinicius se transformou em um dos principais jogadores do planeta. Desde a estreia pelo Real Madrid, em 2018, o brasileiro acumula números impressionantes.

  • Jogos: 375
  • Gols: 128
  • Assistências: 85

Pelo clube espanhol, o atacante conquistou títulos importantes, incluindo duas edições da Liga dos Campeões da Europa, marcando gols decisivos em finais.

Quantos gols Vini Jr tem pela Seleção Brasileira?

Com o gol anotado diante da Escócia, Vinicius ampliou seus números com a camisa verde e amarela.

  • Jogos: 51
  • Gols: 12
  • Assistências: 8

O atacante fez sua estreia pela Seleção principal em setembro de 2019, em partida contra o Peru.

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