Quantos gols Vini Jr tem na carreira? Atacante amplia números após marcar contra a Escócia Camisa 7 da Seleção Brasileira voltou a balançar as redes na Copa do Mundo e segue construindo uma trajetória de destaque por clubes e pela equipe nacional Hannah Franco 24.06.26 19h47 Quantos gols Vini Jr tem na carreira? Atacante amplia números após marcar contra a Escócia na Copa do Mundo (Tarso Sarraf/O Liberal) A atuação de Vinicius Jr voltou a chamar atenção dos torcedores brasileiros nesta quarta-feira (24). O atacante marcou mais dois gols pela Seleção Brasileira na vitória sobre a Escócia, pela última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026, e reacendeu uma dúvida comum entre os fãs do futebol: afinal, quantos gols Vini Jr tem na carreira? Aos 25 anos, o atacante do Real Madrid acumula números expressivos tanto por clubes quanto pela Seleção Brasileira. Considerado um dos principais jogadores do futebol mundial na atualidade, Vinicius segue ampliando suas estatísticas e consolidando o protagonismo que o levou ao topo do futebol internacional. VEJA MAIS Quantos gols Erling Haaland tem na carreira? Veja os números do craque da Noruega na Copa do Mundo Atacante do Manchester City vive grande fase no Mundial e já ultrapassou a marca de 260 gols como profissional Matheus Cunha e Vini Jr decidem, Brasil vence o Haiti e lidera o Grupo C da Copa do Mundo Atacantes do Manchester United e do Real Madrid marcaram os gols da primeira vitória brasileira no torneio Quantos gols Vini Jr tem na carreira? Com o gol marcado diante da Escócia, Vinicius Júnior chegou à marca de 157 gols como profissional. Além dos gols, o atacante soma 98 assistências, totalizando 255 participações diretas em gols ao longo da carreira. Confira os números atualizados: Jogos como profissional: 500 Gols marcados: 158 Assistências: 98 Participações em gols: 255 Quantos gols Vini Jr tem pelo Real Madrid? Foi na Espanha que Vinicius se transformou em um dos principais jogadores do planeta. Desde a estreia pelo Real Madrid, em 2018, o brasileiro acumula números impressionantes. Jogos: 375 Gols: 128 Assistências: 85 Pelo clube espanhol, o atacante conquistou títulos importantes, incluindo duas edições da Liga dos Campeões da Europa, marcando gols decisivos em finais. Quantos gols Vini Jr tem pela Seleção Brasileira? Com o gol anotado diante da Escócia, Vinicius ampliou seus números com a camisa verde e amarela. Jogos: 51 Gols: 12 Assistências: 8 O atacante fez sua estreia pela Seleção principal em setembro de 2019, em partida contra o Peru. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Vini Jr COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Zagueiro do Paysandu cita apoio da Fiel contra o Santa Cruz e cita tempo de treinamento Castro falou da importância de ter uma semana cheia para treinos e afirmou que o foco é total na busca pelo acesso 24.06.26 17h33 futebol Santa Cruz tem desfalques importantes para o jogo contra o Paysandu Equipe perdeu três jogadores, sendo dois titulares, para o duelo contra o Bicola no próximo sábado (27) 24.06.26 12h09 FUTEBOL Paysandu inicia venda de ingressos para jogo contra o Santa Cruz na Série C; confira Partida ocorre no próximo sábado (27), na Curuzu 24.06.26 10h47 Futebol Como joga a Escócia, última adversária do Brasil na fase de grupos da Copa do Mundo Com quatro vitórias em seis jogos nas Eliminatórias, o time comandado por Steve Clarke varia bastante entre o 4-2-3-1 e o 5-3-2. 24.06.26 7h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Como joga a Escócia, última adversária do Brasil na fase de grupos da Copa do Mundo Com quatro vitórias em seis jogos nas Eliminatórias, o time comandado por Steve Clarke varia bastante entre o 4-2-3-1 e o 5-3-2. 24.06.26 7h00 futebol Santa Cruz tem desfalques importantes para o jogo contra o Paysandu Equipe perdeu três jogadores, sendo dois titulares, para o duelo contra o Bicola no próximo sábado (27) 24.06.26 12h09 Futebol Adversário do Paysandu na Série C, Santa Cruz possui jogadores ex-Leão e Papão; veja a lista Santinha pega o Paysandu na Curuzu com um elenco cheio de ex-bicolores e azulinos 23.06.26 14h10 FUTEBOL Paysandu inicia venda de ingressos para jogo contra o Santa Cruz na Série C; confira Partida ocorre no próximo sábado (27), na Curuzu 24.06.26 10h47