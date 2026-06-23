Quantos gols Erling Haaland tem na carreira? Veja os números do craque da Noruega na Copa do Mundo
Atacante do Manchester City vive grande fase no Mundial e já ultrapassou a marca de 260 gols como profissional
Erling Haaland segue consolidando seu nome entre os maiores goleadores do futebol mundial. Principal estrela da Noruega na Copa do Mundo de 2026, o atacante do Manchester City voltou a brilhar nesta segunda-feira (22), ao marcar dois gols na vitória sobre Senegal, chegando a quatro gols em duas partidas no Mundial.
Aos 25 anos, o camisa 9 acumula números impressionantes tanto pela seleção norueguesa quanto pelos clubes por onde passou. Somando suas passagens por Bryne, Molde, RB Salzburg, Borussia Dortmund e Manchester City, Haaland já ultrapassou a marca de 260 gols na carreira profissional.
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Quantos gols Haaland tem pela Noruega?
Com os dois gols marcados diante de Senegal, Haaland chegou aos seguintes números com a seleção da Noruega:
⚽ 59 gols
🎯 6 assistências
🏟️ 52 partidas disputadas
Os números fazem do atacante um dos maiores artilheiros da história da seleção norueguesa.
Desempenho de Haaland na Copa do Mundo de 2026
A Copa do Mundo começou da melhor maneira possível para o atacante. Em apenas dois jogos, ele já soma:
⚽ 4 gols
🎯 1 assistência
🏟️ 2 partidas
O desempenho coloca Haaland entre os principais candidatos à Chuteira de Ouro do Mundial, mas a disputa pela artilharia do Mundial está acirrada. Confira os principais goleadores até o momento:
- Lionel Messi (Argentina) – 5 gols
- Erling Haaland (Noruega) – 4 gols
- Kylian Mbappé (França) – 4 gols
- Jonathan David (Canadá) – 3 gols
- Deniz Undav (Alemanha) – 3 gols
Os brasileiros Matheus Cunha e Vinícius Júnior aparecem entre os atletas que marcaram duas vezes na competição.
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