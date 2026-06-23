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Quantos gols Erling Haaland tem na carreira? Veja os números do craque da Noruega na Copa do Mundo

Atacante do Manchester City vive grande fase no Mundial e já ultrapassou a marca de 260 gols como profissional

Hannah Franco
fonte

Quantos gols Erling Haaland já fez? Veja os números do craque da Noruega (Tarso Sarraf/O Liberal)

Erling Haaland segue consolidando seu nome entre os maiores goleadores do futebol mundial. Principal estrela da Noruega na Copa do Mundo de 2026, o atacante do Manchester City voltou a brilhar nesta segunda-feira (22), ao marcar dois gols na vitória sobre Senegal, chegando a quatro gols em duas partidas no Mundial.

Aos 25 anos, o camisa 9 acumula números impressionantes tanto pela seleção norueguesa quanto pelos clubes por onde passou. Somando suas passagens por Bryne, Molde, RB Salzburg, Borussia Dortmund e Manchester City, Haaland já ultrapassou a marca de 260 gols na carreira profissional.

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Quantos gols Haaland tem pela Noruega?

Com os dois gols marcados diante de Senegal, Haaland chegou aos seguintes números com a seleção da Noruega:

⚽ 59 gols
🎯 6 assistências
🏟️ 52 partidas disputadas

Os números fazem do atacante um dos maiores artilheiros da história da seleção norueguesa.

Desempenho de Haaland na Copa do Mundo de 2026

A Copa do Mundo começou da melhor maneira possível para o atacante. Em apenas dois jogos, ele já soma:

⚽ 4 gols
🎯 1 assistência
🏟️ 2 partidas

image Atacante do Manchester City já ultrapassou a marca de 260 gols como profissional. (Tarso Sarraf/O Liberal)

O desempenho coloca Haaland entre os principais candidatos à Chuteira de Ouro do Mundial, mas a disputa pela artilharia do Mundial está acirrada. Confira os principais goleadores até o momento:

  • Lionel Messi (Argentina) – 5 gols
  • Erling Haaland (Noruega) – 4 gols
  • Kylian Mbappé (França) – 4 gols
  • Jonathan David (Canadá) – 3 gols
  • Deniz Undav (Alemanha) – 3 gols

Os brasileiros Matheus Cunha e Vinícius Júnior aparecem entre os atletas que marcaram duas vezes na competição.

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Copa 2026
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