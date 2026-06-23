Quantos gols Erling Haaland tem na carreira? Veja os números do craque da Noruega na Copa do Mundo

Erling Haaland segue consolidando seu nome entre os maiores goleadores do futebol mundial. Principal estrela da Noruega na Copa do Mundo de 2026, o atacante do Manchester City voltou a brilhar nesta segunda-feira (22), ao marcar dois gols na vitória sobre Senegal, chegando a quatro gols em duas partidas no Mundial.

Aos 25 anos, o camisa 9 acumula números impressionantes tanto pela seleção norueguesa quanto pelos clubes por onde passou. Somando suas passagens por Bryne, Molde, RB Salzburg, Borussia Dortmund e Manchester City, Haaland já ultrapassou a marca de 260 gols na carreira profissional.

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Quantos gols Haaland tem pela Noruega?

Com os dois gols marcados diante de Senegal, Haaland chegou aos seguintes números com a seleção da Noruega:

⚽ 59 gols

🎯 6 assistências

🏟️ 52 partidas disputadas

Os números fazem do atacante um dos maiores artilheiros da história da seleção norueguesa.

Desempenho de Haaland na Copa do Mundo de 2026

A Copa do Mundo começou da melhor maneira possível para o atacante. Em apenas dois jogos, ele já soma:

⚽ 4 gols

🎯 1 assistência

🏟️ 2 partidas

Atacante do Manchester City já ultrapassou a marca de 260 gols como profissional. (Tarso Sarraf/O Liberal)

O desempenho coloca Haaland entre os principais candidatos à Chuteira de Ouro do Mundial, mas a disputa pela artilharia do Mundial está acirrada. Confira os principais goleadores até o momento:

Lionel Messi (Argentina) – 5 gols

Erling Haaland (Noruega) – 4 gols

Kylian Mbappé (França) – 4 gols

Jonathan David (Canadá) – 3 gols

Deniz Undav (Alemanha) – 3 gols

Os brasileiros Matheus Cunha e Vinícius Júnior aparecem entre os atletas que marcaram duas vezes na competição.