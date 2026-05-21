Noruega chama dupla em alta na Inglaterra para retorno à Copa após 28 anos Estadão Conteúdo 21.05.26 19h33 A seleção norueguesa anunciou nesta quinta-feira os seus 26 convocados para a Copa do Mundo de 2026. Liderados pelo atacante Erling Haaland, o time volta ao Mundial após 28 anos. Outro destaque da Noruega é o meia Martin Odegaard, campeão inglês com o Arsenal e finalista da Champions League. O ataque ainda conta com Alexander Sorloth do Atlético de Madrid. Duas ausências chamam a atenção na lista do técnico Stale Solbakken. O promissor zagueiro Eivind Helland, de 21 anos, do Bologna, não foi chamado. Além dele, ficou fora o meia Aron Donnum, do Toulouse, que integrou o time nas Eliminatórias. CONFIRA OS 26 CONVOCADOS DA NORUEGA: Goleiros - Orjan Haskjold Nyland, Egil Selvike Sander Tangvik. Defensores - Kristoffer Vassbakk Ajer, Fredrik Bjorkan, Henrik Falchener, Sondre Langas, Torbjorn Heggem, Marcus Holmgren Pedersen, Julian Ryerson, David Moller Wolfe e Leo Ostigard. Meio-campistas - Thelonious Aasgaard, Fredrik Aursnes, Patrick Berg, Sander Berge, Oscar Bobb, Jens Petter Hauge, Antonio Nusa, Andreas Schjelderup, Morten Thorsby, Kristian Thorstvedt e Martin Odegaard. Atacantes - Erling Haaland, Jorgen Strand Larsen e Alexander Sorloth. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa do mundo seleção norueguesa Haaland Odegaard COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES sem vai e vem CBF vai barrar amantes de jogadores no hotel da Seleção na Copa? Entenda Presidente da CBF explicou acesso controlado à concentração durante a Copa do Mundo de 2026 21.05.26 15h53 mais esportes Projeto social aposta no judô para transformar vidas em Icoaraci Iniciativa conseguiu classificar atletas para os Jogos Escolares Brasileiros 21.05.26 12h40 FUTEBOL STJD marca julgamento de recurso do Remo sobre punições após jogo contra o Palmeiras Time azulino, Zé Ricardo, Tonhão e um membro da comissão técnica foram punidos depois do duelo 21.05.26 12h02 Carlos Ferreira Castro, pé de anjo 21.05.26 10h45 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Athletico acumula baixas para enfrentar o Remo no Mangueirão Furacão pode ter até cinco desfalques diante do Leão Azul, que tenta deixar a zona de rebaixamento da Série A 21.05.26 14h38 Futebol Adversário do Remo, Athletico terá paraense no elenco e usará CT do Castanhal Atacante Julimar, natural de Nova Ipixuna, pode reforçar o Furacão no Mangueirão; clube paranaense mantém parceria de captação com o Japiim 21.05.26 15h14 FUTEBOL STJD marca julgamento de recurso do Remo sobre punições após jogo contra o Palmeiras Time azulino, Zé Ricardo, Tonhão e um membro da comissão técnica foram punidos depois do duelo 21.05.26 12h02 Futebol CBF confirma partida entre Remo x São Paulo no Mangueirão; saiba nova data e horário Alteração foi publicada no site oficial da entidade no início da noite desta quarta-feira (20). 20.05.26 18h54