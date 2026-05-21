Noruega chama dupla em alta na Inglaterra para retorno à Copa após 28 anos

A seleção norueguesa anunciou nesta quinta-feira os seus 26 convocados para a Copa do Mundo de 2026. Liderados pelo atacante Erling Haaland, o time volta ao Mundial após 28 anos.

Outro destaque da Noruega é o meia Martin Odegaard, campeão inglês com o Arsenal e finalista da Champions League. O ataque ainda conta com Alexander Sorloth do Atlético de Madrid.

Duas ausências chamam a atenção na lista do técnico Stale Solbakken. O promissor zagueiro Eivind Helland, de 21 anos, do Bologna, não foi chamado. Além dele, ficou fora o meia Aron Donnum, do Toulouse, que integrou o time nas Eliminatórias.

CONFIRA OS 26 CONVOCADOS DA NORUEGA:

Goleiros - Orjan Haskjold Nyland, Egil Selvike Sander Tangvik.

Defensores - Kristoffer Vassbakk Ajer, Fredrik Bjorkan, Henrik Falchener, Sondre Langas, Torbjorn Heggem, Marcus Holmgren Pedersen, Julian Ryerson, David Moller Wolfe e Leo Ostigard.

Meio-campistas - Thelonious Aasgaard, Fredrik Aursnes, Patrick Berg, Sander Berge, Oscar Bobb, Jens Petter Hauge, Antonio Nusa, Andreas Schjelderup, Morten Thorsby, Kristian Thorstvedt e Martin Odegaard.

Atacantes - Erling Haaland, Jorgen Strand Larsen e Alexander Sorloth.