Série C: Torcida do Santa Cruz faz a festa na Curuzu e canta música da Joelma; assista Torcedores da Cobra Coral comemoraram bastante o triunfo diante do Paysandu, dentro da Curuzu O Liberal 28.06.26 17h09 A torcida do Santinha fez a festa na Curuzu (Reprodução / Instagram @sportynetbrasil) O Santa Cruz venceu o Paysandu por 3 a 1, na tarde deste sábado (27), em Belém, pela Série C do Campeonato Brasileirão. E o torcedor da Cobra Coral tirou onda dentro do estádio da Curuzu com o triunfo do Santa. Os torcedores aproveitaram a comemoração e cantaram a música da cantora Joelma, “Voando pro Pará”. ASSISTA Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)Com a vitória diante do Paysandu, o Santa Cruz entra no G8 da Série C. Já o Papão permanece dentro do grupo dos classificados, mas pode perder posições ao término da rodada. O próximo compromisso do Paysandu na Série C será fora de casa, no domingo (5), às 11h, contra o Ypiranga-RS, na cidade de Erechim (RS). WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu VEJA MAIS Torcedor do Paysandu coleciona mais de 180 camisas e sonha com duas relíquias dos anos 90 Biólogo Lucas Ferreira começou a coleção aos 12 anos, após ganhar uma camisa de aniversário, e hoje busca modelos históricos do Papão Junior Rocha admite oscilações após derrota do Paysandu e mira reação diante do Ypiranga Técnico reconhece erros na derrota para o Santa Cruz, pede mais concentração e destaca que o Papão segue no G-8 da Série C, com 20 pontos A equipe bicolor amargou a sua segunda derrota seguida jogando dentro de casa. A primeira ocorreu para a equipe da Inter de Limeira-SP. Neste momento o Paysandu ocupa a 3ª posição com 20 pontos, porém perdeu toda a “gordura” adquirida nas primeiras rodadas da Série C. Ao todo serão 19 rodadas e restam sete partidas para o término da primeira fase. Os oito primeiros avançam para o quadrangular final e os dois últimos caem para a Série D. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU FUTEBOL Série C: Torcida do Santa Cruz faz a festa na Curuzu e canta música da Joelma; assista Torcedores da Cobra Coral comemoraram bastante o triunfo diante do Paysandu, dentro da Curuzu 28.06.26 17h09 Futebol Junior Rocha admite oscilações após derrota do Paysandu e mira reação diante do Ypiranga Técnico reconhece erros na derrota para o Santa Cruz, pede mais concentração e destaca que o Papão segue no G-8 da Série C, com 20 pontos 27.06.26 19h55 Futebol Paysandu sofre apagão na Curuzu, perde para o Santa Cruz e liga o alerta na Série C Papão é derrotado por 3 a 1 diante da torcida, segue em terceiro com 20 pontos, mas pode perder posições ao fim da rodada 27.06.26 19h14 Futebol SÉRIE C: Paysandu definido para confronto com o Santa Cruz; veja O técnico Junior Rocha fez pequenas alterações para o duelo que pode trazer a liderança da competição 27.06.26 16h39 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Torcedor do Paysandu coleciona mais de 180 camisas e sonha com duas relíquias dos anos 90 Biólogo Lucas Ferreira começou a coleção aos 12 anos, após ganhar uma camisa de aniversário, e hoje busca modelos históricos do Papão 28.06.26 8h30 FUTEBOL Série C: Torcida do Santa Cruz faz a festa na Curuzu e canta música da Joelma; assista Torcedores da Cobra Coral comemoraram bastante o triunfo diante do Paysandu, dentro da Curuzu 28.06.26 17h09 COPA DO MUNDO Brasileiros nos EUA equilibram rotina de trabalho com a paixão pela Seleção na Copa do Mundo Imigrantes e turistas do Pará compartilham histórias de adaptação na terra do "soccer", os contrastes culturais do Texas e o planejamento familiar para acompanhar a Seleção Brasileira 27.06.26 12h40 Futebol Águia avança às oitavas da Série D, enquanto Tuna é eliminada no Ceará Time de Marabá reverte desvantagem diante do Parnahyba e segue na luta pelo acesso; Lusa empata com o Iguatu, mas se despede da competição. 27.06.26 19h46