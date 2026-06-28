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Série C: Torcida do Santa Cruz faz a festa na Curuzu e canta música da Joelma; assista

Torcedores da Cobra Coral comemoraram bastante o triunfo diante do Paysandu, dentro da Curuzu

O Liberal
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A torcida do Santinha fez a festa na Curuzu (Reprodução / Instagram @sportynetbrasil)

O Santa Cruz venceu o Paysandu por 3 a 1, na tarde deste sábado (27), em Belém, pela Série C do Campeonato Brasileirão. E o torcedor da Cobra Coral tirou onda dentro do estádio da Curuzu com o triunfo do Santa. Os torcedores aproveitaram a comemoração e cantaram a música da cantora Joelma, “Voando pro Pará”.

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Com a vitória diante do Paysandu, o Santa Cruz entra no G8 da Série C. Já o Papão permanece dentro do grupo dos classificados, mas pode perder posições ao término da rodada.  O próximo compromisso do Paysandu na Série C será fora de casa, no domingo (5), às 11h, contra o Ypiranga-RS, na cidade de Erechim (RS).

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A equipe bicolor amargou a sua segunda derrota seguida jogando dentro de casa. A primeira ocorreu para a equipe da Inter de Limeira-SP. Neste momento o Paysandu ocupa a 3ª posição com 20 pontos, porém perdeu toda a “gordura” adquirida nas primeiras rodadas da Série C. Ao todo serão 19 rodadas e restam sete partidas para o término da primeira fase. Os oito primeiros avançam para o quadrangular final e os dois últimos caem para a Série D.

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