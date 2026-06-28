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Com ex-Remo e Paysandu no time, Urumajó vence o Izabelense e é campeão da Segundinha

Equipe de Augusto Corrêa (PA) é a caçula do Parazão 2027

O Liberal
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Urumajó levanta a taça e comemora o título da Segundinha (Divulgação / Instagram @fpf_para)

O Urumajó é o grande campe]ao da Segundinha do Parazão 2026. A equipe que representa a cidade de Augusto Corrêa (PA), venceu no sábado (27) o Izabelense, nos pênaltis, por 4 a 3 (após empate em 1 a 1) e comemorou o título estadual.

A equipe do Umarajó entrou em campo no Estádio Estrelão, em Augusto Corrêa (PA) ao lado da torcida, que fez uma grande festa para prestigiar a grande decisão. A equipe da casa, que contou com o zagueiro Romário, ex-Remo e com o atante Welthon, ex-Remo e Paysandu, abriu o placar ainda no primeiro tempo. Aos 34 minutos, Pet cobrou o escanteio pela direita, a bola é cabeceada para a pequena área e Jhonatan, de cabeça tirou do goleiro e a bola morreu no fundo do gol.

image Welthon na sua segunda passagem pelo Remo (Samara Miranda / Remo)
image Zagueiro Romário pelo Remo em 2018 (Raphael Graim / Remo)

O empate do Izabelense ocorreu já na segunda etapa e com um jogador a menos. Lontrinha foi lançado pelo lado esquerdo, ele entrou na área, deu um corte no adversário e tocou para Ticó, que só deu um toque para a rede aos 21 minutos, deixando tudo igual e levando a decisão para as cobranças das penalidades.

Na decisão dos pênaltis o Izabelense não foi feliz e perdeu com Anderson, Gabriel e Igor. Festa do Urumajó, que jogará pela primeira vez a Série A do Campeonato Paraense e já possui na sua galeria o título da Segundinha.

Clube de Augusto Corrêa conquistou um patamar histórico e será o representante da região de Caeté no Parazão 2027. A equipe caçula da competição, com apenas dois anos de fundação, será a única representante dos Caeté na Série A do Campeonato Paraense, já que Bragantino e Caeté disputarão a Segundinha no ano que vem.

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