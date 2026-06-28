Com ex-Remo e Paysandu no time, Urumajó vence o Izabelense e é campeão da Segundinha Equipe de Augusto Corrêa (PA) é a caçula do Parazão 2027 O Liberal 28.06.26 18h39 Urumajó levanta a taça e comemora o título da Segundinha (Divulgação / Instagram @fpf_para) O Urumajó é o grande campe]ao da Segundinha do Parazão 2026. A equipe que representa a cidade de Augusto Corrêa (PA), venceu no sábado (27) o Izabelense, nos pênaltis, por 4 a 3 (após empate em 1 a 1) e comemorou o título estadual. A equipe do Umarajó entrou em campo no Estádio Estrelão, em Augusto Corrêa (PA) ao lado da torcida, que fez uma grande festa para prestigiar a grande decisão. A equipe da casa, que contou com o zagueiro Romário, ex-Remo e com o atante Welthon, ex-Remo e Paysandu, abriu o placar ainda no primeiro tempo. Aos 34 minutos, Pet cobrou o escanteio pela direita, a bola é cabeceada para a pequena área e Jhonatan, de cabeça tirou do goleiro e a bola morreu no fundo do gol. Welthon na sua segunda passagem pelo Remo (Samara Miranda / Remo) Zagueiro Romário pelo Remo em 2018 (Raphael Graim / Remo) O empate do Izabelense ocorreu já na segunda etapa e com um jogador a menos. Lontrinha foi lançado pelo lado esquerdo, ele entrou na área, deu um corte no adversário e tocou para Ticó, que só deu um toque para a rede aos 21 minutos, deixando tudo igual e levando a decisão para as cobranças das penalidades. Na decisão dos pênaltis o Izabelense não foi feliz e perdeu com Anderson, Gabriel e Igor. Festa do Urumajó, que jogará pela primeira vez a Série A do Campeonato Paraense e já possui na sua galeria o título da Segundinha. Clube de Augusto Corrêa conquistou um patamar histórico e será o representante da região de Caeté no Parazão 2027. A equipe caçula da competição, com apenas dois anos de fundação, será a única representante dos Caeté na Série A do Campeonato Paraense, já que Bragantino e Caeté disputarão a Segundinha no ano que vem. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes urumajó segundinha do parazão segundinha campeão futebol COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL FUTEBOL Com ex-Remo e Paysandu no time, Urumajó vence o Izabelense e é campeão da Segundinha Equipe de Augusto Corrêa (PA) é a caçula do Parazão 2027 28.06.26 18h39 Futebol Águia avança às oitavas da Série D, enquanto Tuna é eliminada no Ceará Time de Marabá reverte desvantagem diante do Parnahyba e segue na luta pelo acesso; Lusa empata com o Iguatu, mas se despede da competição. 27.06.26 19h46 FLAMENGO NO PARÁ Ex-atacante paraense Roma se une a Petkovic e outros ídolos na inauguração de estádio no Pará Além deles, time ainda terá: Zé Roberto, Ibson, Toró, Ronaldo Angelim, Hernane Brocador, Leandro Ávila, Jorginho, Roma, Carlos Henrique, Wilson Gotardo, Marquinhos e Airton 27.06.26 12h50 FUTEBOL Vaga na 3ª fase da Série D vale sonho do acesso e calendário para Águia e Tuna Luso em 2027 Clubes paraenses saíram em desvantagem no primeiro jogo contra os nordestinos e precisam reverter o placar para seguir na competição 27.06.26 9h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Torcedor do Paysandu coleciona mais de 180 camisas e sonha com duas relíquias dos anos 90 Biólogo Lucas Ferreira começou a coleção aos 12 anos, após ganhar uma camisa de aniversário, e hoje busca modelos históricos do Papão 28.06.26 8h30 FUTEBOL Série C: Torcida do Santa Cruz faz a festa na Curuzu e canta música da Joelma; assista Torcedores da Cobra Coral comemoraram bastante o triunfo diante do Paysandu, dentro da Curuzu 28.06.26 17h09 COPA DO MUNDO Brasileiros nos EUA equilibram rotina de trabalho com a paixão pela Seleção na Copa do Mundo Imigrantes e turistas do Pará compartilham histórias de adaptação na terra do "soccer", os contrastes culturais do Texas e o planejamento familiar para acompanhar a Seleção Brasileira 27.06.26 12h40 Futebol Águia avança às oitavas da Série D, enquanto Tuna é eliminada no Ceará Time de Marabá reverte desvantagem diante do Parnahyba e segue na luta pelo acesso; Lusa empata com o Iguatu, mas se despede da competição. 27.06.26 19h46