Brasil x Japão: quem é Zion Suzuki, primeiro goleiro negro da seleção japonesa

Se o Brasil tem pela frente Vini Jr., Matheus Cunha e outros nomes de peso no ataque, o Japão aposta em um jovem goleiro para tentar frear a equipe comandada por Carlo Ancelotti. Aos 23 anos, Zion Suzuki está em campo nesta segunda-feira (29), pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, como um dos principais destaques da seleção japonesa.

Titular absoluto da equipe de Hajime Moriyasu, Suzuki vive o melhor momento da carreira defendendo o Parma, da Itália. O desempenho recente chamou a atenção até mesmo de Carlo Ancelotti, que elogiou publicamente o arqueiro antes do confronto.

"(Suzuki) é o japonês que eu estou acompanhando. Também porque ele está jogando no meu time, que é o Parma. Ele tem feito um grande trabalho e é muito respeitado na região", afirmou o treinador da Seleção Brasileira.

Primeiro goleiro negro da seleção japonesa

Nascido em Newark, nos Estados Unidos, Zion Suzuki é filho de mãe japonesa e pai ganês. Ainda criança, mudou-se para o Japão, onde iniciou a trajetória no futebol nas categorias de base do Urawa Reds.

Além da carreira em ascensão, o goleiro também representa um marco para o futebol japonês. Ele é o primeiro goleiro negro a defender a seleção principal do país, tornando-se símbolo de uma geração mais diversa no esporte japonês.

Após se destacar no futebol local, foi negociado com o Parma, tornando-se também o primeiro goleiro japonês a defender o clube italiano.

Respeito pelos goleiros brasileiros

Apesar de defender o rival do Brasil na Copa do Mundo, Suzuki nunca escondeu a admiração pelos goleiros brasileiros.

Em entrevistas e publicações nas redes sociais, o jogador já colocou Alisson e Ederson entre os melhores goleiros do mundo, ao lado de nomes como Thibaut Courtois e o italiano Gianluigi Buffon.

O arqueiro também já enfrentou atletas brasileiros tanto no futebol italiano quanto pela seleção japonesa.

Racismo e volta por cima

A trajetória de Suzuki também teve momentos difíceis.

Após cometer falhas durante a Copa da Ásia de 2024, o goleiro passou a sofrer ataques racistas nas redes sociais e chegou a restringir os comentários em seus perfis.

Mesmo diante das críticas, conseguiu recuperar a confiança e voltou a se destacar pelo Japão.

Nesta Copa do Mundo, teve atuações decisivas, principalmente nas partidas contra Holanda e Suécia, contribuindo diretamente para a classificação da seleção japonesa às oitavas de final.

Recuperação antes da Copa

Poucos meses antes do Mundial, Suzuki sofreu uma fratura na mão esquerda durante uma partida do Parma contra o Milan.

A lesão exigiu cirurgia e o afastou dos gramados por cerca de três meses. Recuperado, retomou a titularidade tanto no clube italiano quanto na seleção japonesa a tempo de disputar a Copa do Mundo.

Agora, diante do Brasil, o goleiro encara mais um grande desafio na carreira. Além da responsabilidade de defender uma das seleções mais tradicionais da Ásia, cabe a ele tentar impedir que o ataque brasileiro avance às quartas de final do Mundial.

A Cobertura O Liberal na Copa envolve todos os veículos do Grupo Liberal, com dezenas de profissionais comprometidos em divulgar as notícias do evento. O projeto tem patrocínio da Agropalma.