Brasil x Japão: quem é Zion Suzuki, primeiro goleiro negro da seleção japonesa Aos 23 anos, o arqueiro do Parma será um dos responsáveis por tentar parar o ataque brasileiro no duelo pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 O Liberal 29.06.26 14h23 Zion Suzuki, goleiro do Japão (Reprodução/Instagram) Se o Brasil tem pela frente Vini Jr., Matheus Cunha e outros nomes de peso no ataque, o Japão aposta em um jovem goleiro para tentar frear a equipe comandada por Carlo Ancelotti. Aos 23 anos, Zion Suzuki está em campo nesta segunda-feira (29), pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, como um dos principais destaques da seleção japonesa. Titular absoluto da equipe de Hajime Moriyasu, Suzuki vive o melhor momento da carreira defendendo o Parma, da Itália. O desempenho recente chamou a atenção até mesmo de Carlo Ancelotti, que elogiou publicamente o arqueiro antes do confronto. "(Suzuki) é o japonês que eu estou acompanhando. Também porque ele está jogando no meu time, que é o Parma. Ele tem feito um grande trabalho e é muito respeitado na região", afirmou o treinador da Seleção Brasileira. Primeiro goleiro negro da seleção japonesa Nascido em Newark, nos Estados Unidos, Zion Suzuki é filho de mãe japonesa e pai ganês. Ainda criança, mudou-se para o Japão, onde iniciou a trajetória no futebol nas categorias de base do Urawa Reds. Além da carreira em ascensão, o goleiro também representa um marco para o futebol japonês. Ele é o primeiro goleiro negro a defender a seleção principal do país, tornando-se símbolo de uma geração mais diversa no esporte japonês. Após se destacar no futebol local, foi negociado com o Parma, tornando-se também o primeiro goleiro japonês a defender o clube italiano. Respeito pelos goleiros brasileiros Apesar de defender o rival do Brasil na Copa do Mundo, Suzuki nunca escondeu a admiração pelos goleiros brasileiros. Em entrevistas e publicações nas redes sociais, o jogador já colocou Alisson e Ederson entre os melhores goleiros do mundo, ao lado de nomes como Thibaut Courtois e o italiano Gianluigi Buffon. O arqueiro também já enfrentou atletas brasileiros tanto no futebol italiano quanto pela seleção japonesa. Racismo e volta por cima A trajetória de Suzuki também teve momentos difíceis. Após cometer falhas durante a Copa da Ásia de 2024, o goleiro passou a sofrer ataques racistas nas redes sociais e chegou a restringir os comentários em seus perfis. Mesmo diante das críticas, conseguiu recuperar a confiança e voltou a se destacar pelo Japão. Nesta Copa do Mundo, teve atuações decisivas, principalmente nas partidas contra Holanda e Suécia, contribuindo diretamente para a classificação da seleção japonesa às oitavas de final. Recuperação antes da Copa Poucos meses antes do Mundial, Suzuki sofreu uma fratura na mão esquerda durante uma partida do Parma contra o Milan. A lesão exigiu cirurgia e o afastou dos gramados por cerca de três meses. Recuperado, retomou a titularidade tanto no clube italiano quanto na seleção japonesa a tempo de disputar a Copa do Mundo. Agora, diante do Brasil, o goleiro encara mais um grande desafio na carreira. Além da responsabilidade de defender uma das seleções mais tradicionais da Ásia, cabe a ele tentar impedir que o ataque brasileiro avance às quartas de final do Mundial. A Cobertura O Liberal na Copa envolve todos os veículos do Grupo Liberal, com dezenas de profissionais comprometidos em divulgar as notícias do evento. O projeto tem patrocínio da Agropalma. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Copa do Mundo Zion Suzuki brasil x japão COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Torcedora do Paysandu faz festa em Houston após classificação do Brasil; asista Uma torcedora do Papão comemorou bastante a classificação do Brasil para as oitavas da Copa 29.06.26 18h43 FUTEBOL Brasil inicia preparação para as oitavas de final da Copa do Mundo em Nova Jersey Após vencer o Japão por 2 a 1 de virada, Seleção Brasileira aguarda definição entre Costa do Marfim e Noruega para conhecer o adversário. 29.06.26 18h35 futebol Remo: Marcelo Rangel avança na recuperação e deve voltar aos treinos na próxima semana Goleiro azulino se recupera de uma lesão parcial no ligamento colateral medial do joelho esquerdo 29.06.26 10h30 futebol Após bom desempenho em maio, Paysandu cai de rendimento em junho e liga alerta na Série C Time bicolor mais perdeu do que ganhou e fechou o mês com apenas 40% de aproveitamento 29.06.26 9h25 MAIS LIDAS EM ESPORTES Copa do Mundo Brasil x Japão: quem é Zion Suzuki, primeiro goleiro negro da seleção japonesa Aos 23 anos, o arqueiro do Parma será um dos responsáveis por tentar parar o ataque brasileiro no duelo pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 29.06.26 14h23 perda Pai da ginasta Rebeca Andrade morre aos 56 anos A notícia foi compartilhada inicialmente por Elisama Andrade, irmã de Rebeca, nas redes sociais 29.06.26 13h17 COPA DO MUNDO Neymar é visto sem aliança em balada durante folga da Seleção Brasileira Jogador curtiu a noite em Nova York durante a folga concedida pela comissão técnica antes do mata-mata contra o Japão na Copa do Mundo 29.06.26 7h50 Futebol Ancelotti parabeniza reação do Brasil e explica por que Neymar não entrou contra o Japão Técnico afirmou que atacante seria utilizado caso a Seleção não empatasse no tempo normal e elogiou a postura da equipe na vitória que garantiu vaga nas oitavas de final 29.06.26 16h53