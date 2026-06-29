Ancelotti parabeniza reação do Brasil e explica por que Neymar não entrou contra o Japão Técnico afirmou que atacante seria utilizado caso a Seleção não empatasse no tempo normal e elogiou a postura da equipe na vitória que garantiu vaga nas oitavas de final O Liberal 29.06.26 16h53 Ancelotti fez avaliação positiva após a classificação do Brasil às oitavas da Copa. (Tarso Sarraf / O Liberal) Após a vitória de virada por 2 a 1 sobre o Japão, que garantiu a classificação do Brasil às oitavas de final da Copa do Mundo, o técnico Carlo Ancelotti elogiou a reação da equipe e explicou por que Neymar, que estava cotado para entrar na partida, permaneceu no banco de reservas durante todo o tempo regulamentar. Segundo o treinador, o planejamento era utilizar o camisa 10 caso a Seleção não conseguisse buscar o empate. Como Casemiro deixou tudo igual no início da etapa final, Ancelotti optou por manter a estrutura da equipe em campo. "Eu estava esperando o Neymar para a prorrogação. Eu falei com ele que, se a gente não empatasse o jogo, ele ia entrar aos 60, aos 65 minutos. Mas, como empatamos o jogo, eu não queria mudar a estrutura e perder o controle do jogo. Ele ia ficar para a prorrogação", explicou. VEJA MAIS Brasil reage no segundo tempo, vence o Japão de virada e avança às oitavas da Copa do Mundo Seleção saiu atrás após falha de Danilo, empatou com Casemiro e garantiu a classificação com gol de Gabriel Martinelli nos acréscimos da etapa final. Com quem o Brasil joga nas oitavas? Costa do Marfim x Noruega se enfrentam nesta terça-feira (30) Seleções se enfrentam nesta terça-feira (30), em Dallas, por uma vaga nas oitavas de final do Mundial; Erling Haaland é a principal esperança dos noruegueses [[(standard.Article) Com Copa e classificação do Brasil, venda de produtos esportivos crescem em Belém]] O treinador também avaliou positivamente o desempenho da equipe, apesar das dificuldades encontradas diante da forte marcação japonesa. Para Ancelotti, o Brasil manteve a tranquilidade mesmo após sair atrás no placar e soube encontrar alternativas para construir a virada. "A equipe não perdeu a paciência. Eu acho que o time estava bem no primeiro tempo. O jogo foi bonito. Forçamos um pouco mais de cruzamentos no segundo tempo e, no final, deu tudo certo. Temos muitos recursos no banco e no campo. É bom que os jogadores individualmente estão em bom nível e trabalham juntos", afirmou. Por fim, o italiano destacou a qualidade do adversário e considerou justa a classificação brasileira. "O Japão não é um time fácil, é um time bem organizado, muito intenso. A gente mereceu ganhar e isso é muito importante", concluiu. Agora classificado às oitavas de final, o Brasil aguarda a definição do próximo adversário na sequência da Copa do Mundo, entre Costa do Marfim e Noruega. 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