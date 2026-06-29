Com quem o Brasil joga nas oitavas? Costa do Marfim x Noruega se enfrentam nesta terça-feira (30) Seleções se enfrentam nesta terça-feira (30), em Dallas, por uma vaga nas oitavas de final do Mundial; Erling Haaland é a principal esperança dos noruegueses O Liberal 29.06.26 16h15 Costa do Marfim e Noruega se enfrentam; um será o adversário do Brasil (Imagem gerada via IA) Costa do Marfim e Noruega se enfrentam nesta terça-feira (30), às 14h (de Brasília), no Estádio AT&T, em Dallas, nos Estados Unidos, em um dos confrontos da fase de 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026. A partida vale vaga nas oitavas do Mundial e coloca frente a frente duas seleções que fizeram boas campanhas na fase de grupos. Quem avançar enfrenta o Brasil, que venceu o Japão de virada por 2 x 1. A Noruega avançou na segunda colocação do grupo, atrás apenas da França. A equipe venceu o Iraque por 4 a 1 e Senegal por 3 a 2. Mesmo utilizando uma formação reserva diante dos franceses, já classificada, deu trabalho e acabou derrotada por 4 a 2, desperdiçando ainda uma cobrança de pênalti. A Costa do Marfim também terminou em segundo lugar na chave, atrás da Alemanha. Os marfinenses venceram Equador por 1 a 0 e Curaçao por 2 a 0, além de perderem para os alemães por 2 a 1, com um gol sofrido nos minutos finais. Onde assistir a Costa do Marfim x Noruega? A partida entre Costa do Marfim e Noruega terá transmissão ao vivo da CazéTV, disponível gratuitamente pelo Disney+. Data: terça-feira (30) Horário: 14h (de Brasília) Local: Estádio AT&T, em Dallas, Estados Unidos Transmissão: CazéTV e Disney+ Palpite para Costa do Marfim x Noruega O jornalista Bruno Vicari aposta em vitória da Noruega por 2 a 1. Palpite: Costa do Marfim 1 x 2 Noruega. Prováveis escalações A Costa do Marfim deve manter a base da equipe que atuou na fase de grupos. O técnico Emerse Faé aposta na manutenção da formação para tentar neutralizar os pontos fortes dos noruegueses. Costa do Marfim: Yahia Fofana; Guéla Doué, Singo, Agbadou e Konan; Seko Fofana, Franck Kessié, Yan Diomande e Bazoumana Touré; Amad Diallo e Bonny. Do outro lado, a Noruega volta a contar com os titulares após preservar parte da equipe na última rodada da fase de grupos. A principal esperança de gols é Erling Haaland, autor de quatro gols em duas partidas nesta Copa do Mundo. Noruega: Orjan Nyland; Julian Ryerson, Kristoffer Ajer, Torbjorn Heggem e David Wolfe; Patrick Berge, Fredrik Aursnes, Antonio Nusa e Martin Odegaard; Alexander Sørloth e Erling Haaland. Arbitragem Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela) Assistentes: Jorge Urrego (Venezuela) e Tulio Moreno (Venezuela) VAR: ainda não divulgado pela Fifa. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Copa do Mundo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Copa do Mundo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Torcedora do Paysandu faz festa em Houston após classificação do Brasil; asista Uma torcedora do Papão comemorou bastante a classificação do Brasil para as oitavas da Copa 29.06.26 18h43 FUTEBOL Brasil inicia preparação para as oitavas de final da Copa do Mundo em Nova Jersey Após vencer o Japão por 2 a 1 de virada, Seleção Brasileira aguarda definição entre Costa do Marfim e Noruega para conhecer o adversário. 29.06.26 18h35 futebol Remo: Marcelo Rangel avança na recuperação e deve voltar aos treinos na próxima semana Goleiro azulino se recupera de uma lesão parcial no ligamento colateral medial do joelho esquerdo 29.06.26 10h30 futebol Após bom desempenho em maio, Paysandu cai de rendimento em junho e liga alerta na Série C Time bicolor mais perdeu do que ganhou e fechou o mês com apenas 40% de aproveitamento 29.06.26 9h25 MAIS LIDAS EM ESPORTES Copa do Mundo Brasil x Japão: quem é Zion Suzuki, primeiro goleiro negro da seleção japonesa Aos 23 anos, o arqueiro do Parma será um dos responsáveis por tentar parar o ataque brasileiro no duelo pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 29.06.26 14h23 perda Pai da ginasta Rebeca Andrade morre aos 56 anos A notícia foi compartilhada inicialmente por Elisama Andrade, irmã de Rebeca, nas redes sociais 29.06.26 13h17 COPA DO MUNDO Neymar é visto sem aliança em balada durante folga da Seleção Brasileira Jogador curtiu a noite em Nova York durante a folga concedida pela comissão técnica antes do mata-mata contra o Japão na Copa do Mundo 29.06.26 7h50 Futebol Ancelotti parabeniza reação do Brasil e explica por que Neymar não entrou contra o Japão Técnico afirmou que atacante seria utilizado caso a Seleção não empatasse no tempo normal e elogiou a postura da equipe na vitória que garantiu vaga nas oitavas de final 29.06.26 16h53