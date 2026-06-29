Com quem o Brasil joga nas oitavas? Costa do Marfim x Noruega se enfrentam nesta terça-feira (30)

Costa do Marfim e Noruega se enfrentam nesta terça-feira (30), às 14h (de Brasília), no Estádio AT&T, em Dallas, nos Estados Unidos, em um dos confrontos da fase de 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026. A partida vale vaga nas oitavas do Mundial e coloca frente a frente duas seleções que fizeram boas campanhas na fase de grupos. Quem avançar enfrenta o Brasil, que venceu o Japão de virada por 2 x 1.

A Noruega avançou na segunda colocação do grupo, atrás apenas da França. A equipe venceu o Iraque por 4 a 1 e Senegal por 3 a 2. Mesmo utilizando uma formação reserva diante dos franceses, já classificada, deu trabalho e acabou derrotada por 4 a 2, desperdiçando ainda uma cobrança de pênalti.

A Costa do Marfim também terminou em segundo lugar na chave, atrás da Alemanha. Os marfinenses venceram Equador por 1 a 0 e Curaçao por 2 a 0, além de perderem para os alemães por 2 a 1, com um gol sofrido nos minutos finais.

Onde assistir a Costa do Marfim x Noruega?

A partida entre Costa do Marfim e Noruega terá transmissão ao vivo da CazéTV, disponível gratuitamente pelo Disney+.

Data: terça-feira (30)

Horário: 14h (de Brasília)

Local: Estádio AT&T, em Dallas, Estados Unidos

Transmissão: CazéTV e Disney+

Palpite para Costa do Marfim x Noruega

O jornalista Bruno Vicari aposta em vitória da Noruega por 2 a 1.

Palpite: Costa do Marfim 1 x 2 Noruega.

Prováveis escalações

A Costa do Marfim deve manter a base da equipe que atuou na fase de grupos. O técnico Emerse Faé aposta na manutenção da formação para tentar neutralizar os pontos fortes dos noruegueses.

Costa do Marfim: Yahia Fofana; Guéla Doué, Singo, Agbadou e Konan; Seko Fofana, Franck Kessié, Yan Diomande e Bazoumana Touré; Amad Diallo e Bonny.

Do outro lado, a Noruega volta a contar com os titulares após preservar parte da equipe na última rodada da fase de grupos. A principal esperança de gols é Erling Haaland, autor de quatro gols em duas partidas nesta Copa do Mundo.

Noruega: Orjan Nyland; Julian Ryerson, Kristoffer Ajer, Torbjorn Heggem e David Wolfe; Patrick Berge, Fredrik Aursnes, Antonio Nusa e Martin Odegaard; Alexander Sørloth e Erling Haaland.

Arbitragem

Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela)

Assistentes: Jorge Urrego (Venezuela) e Tulio Moreno (Venezuela)

VAR: ainda não divulgado pela Fifa.