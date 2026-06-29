Brasil reage no segundo tempo, vence o Japão de virada e avança às oitavas da Copa do Mundo

Depois de um primeiro tempo de pouca inspiração, a Seleção Brasileira mostrou poder de reação na etapa final, venceu o Japão por 2 a 1, de virada, e garantiu vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo. O time comandado por Carlo Ancelotti saiu atrás no placar após um erro de Danilo, buscou o empate com Casemiro e confirmou a classificação aos 49 minutos do segundo tempo, com Gabriel Martinelli.

1º Tempo

A Seleção Brasileira teve um primeiro tempo abaixo das expectativas. Apesar de iniciar a partida com maior presença ofensiva, a equipe comandada por Carlo Ancelotti perdeu intensidade ao longo da etapa inicial, viu os japoneses crescerem no jogo e acabou sofrendo o gol após uma falha na saída de bola.

Nos primeiros minutos, o Brasil tentou pressionar e criou as melhores ações com infiltrações de Bruno Guimarães e finalizações de Matheus Cunha. No entanto, a partir dos 15 minutos, o Japão equilibrou as ações, passou a controlar mais a posse de bola e começou a levar perigo ao setor defensivo brasileiro.

Após a parada para hidratação, a seleção asiática voltou ainda melhor e aproveitou um erro de Danilo no meio-campo para abrir o placar. O lateral perdeu a posse de bola, e a jogada terminou com um chute de fora da área de Sano, que venceu o goleiro brasileiro.

Em desvantagem, o Brasil encontrou dificuldades para reagir. Casemiro e Lucas Paquetá cometeram muitos erros de passe, e a equipe teve pouca criatividade para superar a forte marcação japonesa. Com uma linha de cinco defensores e quatro jogadores no meio-campo, o Japão fechou os espaços e neutralizou as investidas brasileiras até o apito para o intervalo.

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2º Tempo

Diante da atuação abaixo das expectativas no primeiro tempo, Carlo Ancelotti promoveu a entrada de Endrick no lugar de Lucas Paquetá. A mudança deu mais mobilidade ao ataque, e o Brasil voltou melhor para a etapa final.

Aos oito minutos, a Seleção esteve muito perto do empate. Rayan fez um cruzamento preciso para Douglas Santos na segunda trave. O lateral escorou para o meio da área, e Casemiro cabeceou à queima-roupa. A defesa japonesa conseguiu afastar a bola praticamente em cima da linha, frustrando a torcida brasileira. O lance marcou a reação do Brasil, que passou a pressionar o adversário no campo de ataque.

A insistência deu resultado no minuto seguinte. Vini Jr avançou pela esquerda e encontrou Gabriel Magalhães, que cruzou na medida para Casemiro subir livre e cabecear firme para empatar a partida no estádio de Houston.

O bom momento brasileiro quase terminou em virada. Aos 12 minutos, Vini Jr recebeu na intermediária, deixou dois marcadores para trás e finalizou de bico no canto esquerdo. O goleiro Suzuki Ayumu conseguiu desviar com a ponta dos dedos e evitou o segundo gol da Seleção.

Depois da pressão brasileira, o Japão voltou a equilibrar a partida e criou duas boas oportunidades para retomar a vantagem, mas Alisson apareceu com segurança para salvar a equipe.

Nos minutos finais do tempo regulamentar, o Brasil voltou a pressionar em busca da virada e assim o fez, aos 49, com Gabriel Martinelli, que recebeu na ponta esquerda e tocou no canto cruzado, decretando a vitória e a classificação do Brasil às oitavas de final da Copa do Mundo. Agora o Brasil espera o vencedor de Costa do Marfim e Noruega.

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Data: 29/06/2026

Hora: 14h

Local: Estádio de Houston

Árbitro: Maurizio Mariani (ITA)

Assistentes: Daniele Bindoni (ITA) e Alberto Tegoni (ITA)

Cartões Amarelos: Casemiro, Danilo (Brasil) Kamada, Sano Kaishu, Junnosuke Suzuki (Japão)

Brasil: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro (Fabinho), Bruno Guimarães e Lucas Paquetá (Endrick); Rayan, Vini Jr e Matheus Cunha (Gabriel Martinelli).

​Técnico: Carlo Ancelotti

Japão: Suzuki Ayumu; Taniguchi Shogo, Doan Ritsu (C) (Sugawara Yukinari), Maeda Daizen, Nakamura Keito (Suzuki Junnosuke); Ito Junya (Machino), Kamada Daichi (Kamada), Ueda Ayase, Ito Yoichi; Tomiyasu Takehiro e Sano Kaishu.

Técnico: Hajime Moriyasu.

Próximo jogo do Brasil na Copa do Mundo

Com a vitória, o Brasil enfretará o vencedor do confronto entre Costa do Marfim e Noruega. O jogo acontece nesta terça-feira (30/06), às 14h. O jogo das oitavas será no próximo domingo (05/06) ás 17h.

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