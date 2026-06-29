Brasil reage no segundo tempo, vence o Japão de virada e avança às oitavas da Copa do Mundo Seleção saiu atrás após falha de Danilo, empatou com Casemiro e garantiu a classificação com gol de Gabriel Martinelli nos acréscimos da etapa final. O Liberal 29.06.26 16h02 Jogadores do Brasil comemoram muito o primeiro gol da vitória sobre o Japão. (Tarso Sarraf / O Liberal) Depois de um primeiro tempo de pouca inspiração, a Seleção Brasileira mostrou poder de reação na etapa final, venceu o Japão por 2 a 1, de virada, e garantiu vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo. O time comandado por Carlo Ancelotti saiu atrás no placar após um erro de Danilo, buscou o empate com Casemiro e confirmou a classificação aos 49 minutos do segundo tempo, com Gabriel Martinelli. 1º Tempo A Seleção Brasileira teve um primeiro tempo abaixo das expectativas. Apesar de iniciar a partida com maior presença ofensiva, a equipe comandada por Carlo Ancelotti perdeu intensidade ao longo da etapa inicial, viu os japoneses crescerem no jogo e acabou sofrendo o gol após uma falha na saída de bola. Nos primeiros minutos, o Brasil tentou pressionar e criou as melhores ações com infiltrações de Bruno Guimarães e finalizações de Matheus Cunha. No entanto, a partir dos 15 minutos, o Japão equilibrou as ações, passou a controlar mais a posse de bola e começou a levar perigo ao setor defensivo brasileiro. Após a parada para hidratação, a seleção asiática voltou ainda melhor e aproveitou um erro de Danilo no meio-campo para abrir o placar. O lateral perdeu a posse de bola, e a jogada terminou com um chute de fora da área de Sano, que venceu o goleiro brasileiro. Em desvantagem, o Brasil encontrou dificuldades para reagir. Casemiro e Lucas Paquetá cometeram muitos erros de passe, e a equipe teve pouca criatividade para superar a forte marcação japonesa. Com uma linha de cinco defensores e quatro jogadores no meio-campo, o Japão fechou os espaços e neutralizou as investidas brasileiras até o apito para o intervalo. Brasil x Japão Tarso Sarraf / O Liberal Tarso Sarraf / O Liberal Tarso Sarraf / O Liberal Tarso Sarraf / O Liberal Tarso Sarraf / O Liberal Tarso Sarraf / O Liberal Tarso Sarraf / O Liberal Tarso Sarraf / O Liberal Tarso Sarraf / O Liberal Tarso Sarraf / O Liberal Tarso Sarraf / O Liberal 2º Tempo Diante da atuação abaixo das expectativas no primeiro tempo, Carlo Ancelotti promoveu a entrada de Endrick no lugar de Lucas Paquetá. A mudança deu mais mobilidade ao ataque, e o Brasil voltou melhor para a etapa final. Aos oito minutos, a Seleção esteve muito perto do empate. Rayan fez um cruzamento preciso para Douglas Santos na segunda trave. O lateral escorou para o meio da área, e Casemiro cabeceou à queima-roupa. A defesa japonesa conseguiu afastar a bola praticamente em cima da linha, frustrando a torcida brasileira. O lance marcou a reação do Brasil, que passou a pressionar o adversário no campo de ataque. A insistência deu resultado no minuto seguinte. Vini Jr avançou pela esquerda e encontrou Gabriel Magalhães, que cruzou na medida para Casemiro subir livre e cabecear firme para empatar a partida no estádio de Houston. O bom momento brasileiro quase terminou em virada. Aos 12 minutos, Vini Jr recebeu na intermediária, deixou dois marcadores para trás e finalizou de bico no canto esquerdo. O goleiro Suzuki Ayumu conseguiu desviar com a ponta dos dedos e evitou o segundo gol da Seleção. Depois da pressão brasileira, o Japão voltou a equilibrar a partida e criou duas boas oportunidades para retomar a vantagem, mas Alisson apareceu com segurança para salvar a equipe. Nos minutos finais do tempo regulamentar, o Brasil voltou a pressionar em busca da virada e assim o fez, aos 49, com Gabriel Martinelli, que recebeu na ponta esquerda e tocou no canto cruzado, decretando a vitória e a classificação do Brasil às oitavas de final da Copa do Mundo. Agora o Brasil espera o vencedor de Costa do Marfim e Noruega. VEJA MAIS Ancelotti parabeniza reação do Brasil e explica por que Neymar não entrou contra o Japão Técnico afirmou que atacante seria utilizado caso a Seleção não empatasse no tempo normal e elogiou a postura da equipe na vitória que garantiu vaga nas oitavas de final Após amarelo, Casemiro entra no top 5 de jogadores com mais cartões em Copas Volante brasileiro recebeu quinto cartão em Mundiais contra o Japão e pode igualar Cafu em ranking da Seleção Data: 29/06/2026 Hora: 14h Local: Estádio de Houston Árbitro: Maurizio Mariani (ITA) Assistentes: Daniele Bindoni (ITA) e Alberto Tegoni (ITA) Cartões Amarelos: Casemiro, Danilo (Brasil) Kamada, Sano Kaishu, Junnosuke Suzuki (Japão) Brasil: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro (Fabinho), Bruno Guimarães e Lucas Paquetá (Endrick); Rayan, Vini Jr e Matheus Cunha (Gabriel Martinelli). Técnico: Carlo Ancelotti Japão: Suzuki Ayumu; Taniguchi Shogo, Doan Ritsu (C) (Sugawara Yukinari), Maeda Daizen, Nakamura Keito (Suzuki Junnosuke); Ito Junya (Machino), Kamada Daichi (Kamada), Ueda Ayase, Ito Yoichi; Tomiyasu Takehiro e Sano Kaishu. Técnico: Hajime Moriyasu. Próximo jogo do Brasil na Copa do Mundo Com a vitória, o Brasil enfretará o vencedor do confronto entre Costa do Marfim e Noruega. O jogo acontece nesta terça-feira (30/06), às 14h. O jogo das oitavas será no próximo domingo (05/06) ás 17h. Com quem o Brasil joga nas oitavas? Costa do Marfim x Noruega se enfrentam nesta terça-feira (30) Seleções se enfrentam nesta terça-feira (30), em Dallas, por uma vaga nas oitavas de final do Mundial; Erling Haaland é a principal esperança dos noruegueses A Cobertura O Liberal na Copa envolve todos os veículos do Grupo Liberal, com dezenas de profissionais comprometidos em divulgar as notícias do evento. O projeto tem patrocínio da Agropalma. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol copa do mundo 2026 brasil x japão futebol internacional seleção brasileria jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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