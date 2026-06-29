Após amarelo, Casemiro entra no top 5 de jogadores com mais cartões em Copas

O volante Casemiro, camisa 5 da Seleção Brasileira, recebeu um cartão amarelo aos 13 minutos do primeiro tempo do jogo contra o Japão. Com a advertência, o jogador entrou para o top 5 de atletas com mais cartões acumulados na história das Copas do Mundo.

A advertência ao camisa 5 ocorreu após uma falta sobre o jogador Junya Ito. Com este novo cartão, o volante brasileiro acumula um total de cinco cartões amarelos em Mundiais, todos eles amarelos, igualando a marca de outros nove atletas no histórico da competição.

Acúmulo de cartões de Casemiro

O primeiro cartão amarelo de Casemiro na Copa do Mundo de 2026 foi durante o empate por 1 a 1 com Marrocos, na rodada de abertura do torneio.

Além deste, Casemiro recebeu outros três cartões amarelos em edições anteriores de Mundiais: um em 2022 e dois em 2018.

Casemiro próximo de recorde brasileiro

Com os cinco cartões acumulados, o volante pode igualar Cafu como o recordista de advertências pela Seleção Brasileira na história da competição. O ex-lateral-direito e capitão do penta soma seis cartões amarelos em Mundiais e ocupa a segunda posição no ranking geral dos atletas mais indisciplinados, ao lado de Rafa Márquez e Zinédine Zidane.

Mascherano lidera ranking mundial

O líder absoluto da lista de jogadores com mais cartões em Copas do Mundo é o ex-volante argentino Javier Mascherano. O atleta, que encerrou a carreira em 2020 e atualmente atua como treinador, foi advertido com um total de sete cartões em Mundiais.

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