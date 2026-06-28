Volante destaca evolução do Remo, elogia Condé e fica na torcida pelo hexa do Brasil Volante azulino afirmou que a equipe ganhou identidade com o atual treinador, avaliou a preparação durante a pausa e comentou as diferenças em relação ao trabalho de António Oliveira Osório. O Liberal 28.06.26 20h55 Zé Welison é um dos principais jogadores do Remo nesta Série A (Samara Miranda / Remo) O Remo concluiu a primeira semana de treinamentos durante a pausa no calendário do futebol brasileiro, já com foco no retorno às disputas da Série A e da Copa do Brasil. Titular da equipe comandada por Léo Condé, o volante Zé Welison avaliou a evolução do time, destacou a importância do período de preparação e comparou o trabalho do atual treinador com o desenvolvido anteriormente por Osório. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Em entrevista ao programa Esporte Cultura, da TV Cultura, o jogador afirmou que o elenco conseguiu evoluir ao longo da Série A e acredita que a equipe chega mais preparada para a sequência da temporada. "Começamos um pouco abaixo do que pensávamos para a temporada. Durante a competição fomos desenvolvendo um melhor futebol e hoje temos uma equipe mais encaixada. Sabemos que é uma competição difícil, estamos mais encaixados e pudemos encostar nos adversários para sairmos da zona de rebaixamento", afirmou. Zé Welisson ganhou a titularidade do time azulino (Samara Miranda / Remo) Zé Welison compara trabalhos de Osório e Léo Condé Ao comentar a mudança no comando técnico, Zé Welison ressaltou que os dois treinadores possuem estilos diferentes, mas destacou que a manutenção de uma base titular por Léo Condé contribuiu para o crescimento da equipe. "São características totalmente diferentes do professor Osório e do Léo Condé. Visão diferente dos jogos. O Léo já definiu um time e procurou dar ritmo de jogo. Eu sou um atleta que preciso dessa sequência, dessa minutagem, e creio que o Patrick também, pelo porte físico parecido com o meu. Já com o Osório ele ficava mudando o time. O que muda mais entre os dois é ter uma identidade, uma equipe definida, pois melhora tanto para o jogador que entra quanto para o suplente", disse. VEJA MAIS Remo encaminha contratação de volante para as disputas da Série A e Copa do Brasil Leão Azul busca reforços para a sequência do ano na segunda e última janela de transferência Paraenses e torcedores do Remo marcam presença em jogo da Seleção Brasileira na Copa do Mundo Torcedores acompanharam de perto a vitória da Seleção Brasileira por 3 a 0 sobre a Escócia na última quarta-feira (24), em Miami CBF divulga detalhes de mais seis rodadas do Brasileirão; confira os jogos do Remo Campeonato retorna antes do fim da Copa do Mundo; Leão Azul volta a campo no dia 23 de julho Pós-férias O volante também destacou a importância da intertemporada para recuperar a condição física, após o período de férias. "Chegamos e fomos nos readaptando, colocando o corpo no eixo. Estamos fazendo um trabalho excelente com o Léo Condé e todo o staff. Estamos nos readaptando o mais rápido possível”, comentou. Zé Welison é um dos líderes do grupo remista (Samara Miranda / Remo) Volante relembra adaptação ao Remo Zé Welison também falou sobre o processo de adaptação desde sua chegada ao clube. Segundo ele, a sequência de partidas foi fundamental para ganhar confiança e melhorar o desempenho dentro de campo. "Cheguei sem ritmo, estava treinando, mas não era a mesma coisa. Cheguei e tive que 'trocar o pneu do carro andando'. Procurei me adaptar o mais rápido possível aos meus companheiros e a Belém. Tive essa sequência com o Léo Condé e, desde então, ganhei confiança. Quanto mais ritmo de jogo, melhor você mapeia o campo e tem noção dos espaços”, disse. Copa do Mundo Durante a entrevista, o meio-campista também comentou sobre a Seleção Brasileira e afirmou que acompanha os jogos como torcedor. Além disso, disse observar o estilo de jogo das equipes europeias para ampliar sua leitura tática. "Quando estou assistindo à Seleção Brasileira, assisto como torcedor e quero o Brasil ganhe. Mas, quando vejo outras partidas, procuro analisar principalmente como os europeus jogam. Percebemos que é diferente, não é o futebol que é jogado no Brasil. Eles fazem um futebol mais tático e organizado. É mais posicionamento e mais tática. O futebol brasileiro é mais correria que o europeu”, finalizou. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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