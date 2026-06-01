Matheus Alexandre destaca evolução do Remo no retorno à Série A: 'Voltaremos ainda mais fortes' Lateral-direito valoriza período de treinamentos, elogia variações táticas implantadas pela comissão técnica e mira reação azulina antes do duelo contra o Corinthians, na Neo Química Arena O Liberal 28.06.26 8h00 Matheus Alexandre mostra confiança para a retomada da competição. (Raul Martins | Remo) O Remo aproveita a pausa da Série A para corrigir falhas e buscar a reação na reta final do primeiro turno. Com 18 pontos e ocupando a 18ª colocação, o Leão volta a campo no dia 23 de julho, para enfrentar o Corinthians, 10º colocado com 24 pontos, na Neo Química Arena, pela 19ª rodada. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Um dos titulares da equipe, o lateral-direito Matheus Alexandre, que já disputou dez partidas pelo clube na temporada, avaliou de forma positiva o período de preparação. Segundo ele, os treinamentos têm sido fundamentais para fortalecer o grupo antes da sequência decisiva do campeonato. "A avaliação é muito boa. Estamos nos preparando bem e tivemos uma semana de trabalho muito forte. Acho que todo o grupo vem evoluindo gradativamente, e esse período de treinamentos está sendo muito importante para voltarmos ainda mais fortes", afirmou. O jogador ressaltou que a pausa representa uma oportunidade rara em meio ao calendário do futebol brasileiro. Para ele, o tempo de trabalho permitirá que a equipe chegue em melhores condições físicas e táticas ao reinício da competição. "Essa mini pré-temporada é fundamental. Normalmente não temos esse tempo e, quando o campeonato voltar, será uma sequência muito intensa de jogos. Esse período está sendo essencial para evoluirmos física e taticamente." VEJA MAIS Remo encaminha contratação de volante para as disputas da Série A e Copa do Brasil Leão Azul busca reforços para a sequência do ano na segunda e última janela de transferência Alef Manga destaca preparação do Remo para retomada da Série A Artilheiro azulino na competição, atacante projeta duelo com o Corinthians e reforça foco na recuperação da equipe na tabela Volante que está no futebol da Ucrânia entra na mira do Remo para a Série A; diz jornalista Jogador teve passagens por Vitória-BA e Bahia-BA na carreira Matheus também destacou as mudanças promovidas pela comissão técnica, que tem ampliado as alternativas de jogo da equipe durante os treinamentos. "O professor tem variado bastante o estilo de jogo. Estamos trabalhando diferentes movimentações e combinações. Essa variedade nos dá mais opções durante as partidas e estamos procurando aprimorar tudo da melhor maneira possível", explicou. Além do aspecto técnico, o lateral acredita que a convivência diária durante o período de preparação fortaleceu o ambiente interno do elenco. "Estamos praticamente mais com as pessoas do clube do que com as nossas próprias famílias. Isso fortalece o entrosamento, melhora o relacionamento entre todos e acaba sendo muito positivo para a equipe." Enquanto aguarda a retomada da Série A, Matheus também aproveita a disputa da Copa do Mundo como fonte de aprendizado. O jogador afirma acompanhar a competição sempre que possível para observar equipes e atletas de alto nível. "A Copa do Mundo é uma grande escola. A gente aprende muito observando jogadores e equipes de alto nível", encerra. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol remo série a 2026 remo x corinthians futebol brasileiro jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. 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ÚLTIMAS EM REMO Futebol Matheus Alexandre destaca evolução do Remo no retorno à Série A: 'Voltaremos ainda mais fortes' Lateral-direito valoriza período de treinamentos, elogia variações táticas implantadas pela comissão técnica e mira reação azulina antes do duelo contra o Corinthians, na Neo Química Arena 28.06.26 8h00 mais esportes Em jogo equilibrado, Remo perde para o Paysandu na Copa Verão de Basquete Papão superou a equipe azulina por apenas três pontos na última quinta-feira (25) 26.06.26 10h28 Futebol Remo utiliza GPS na base e mantém campanha perfeita na Copa Pará Tecnologia auxilia no monitoramento físico dos atletas do sub-17 e reforça o planejamento da comissão técnica 25.06.26 15h13 FUTEBOL Remo encaminha contratação de volante para as disputas da Série A e Copa do Brasil Leão Azul busca reforços para a sequência do ano na segunda e última janela de transferência 25.06.26 12h19 MAIS LIDAS EM ESPORTES que tal? 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