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Matheus Alexandre destaca evolução do Remo no retorno à Série A: 'Voltaremos ainda mais fortes'

Lateral-direito valoriza período de treinamentos, elogia variações táticas implantadas pela comissão técnica e mira reação azulina antes do duelo contra o Corinthians, na Neo Química Arena

O Liberal
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Matheus Alexandre mostra confiança para a retomada da competição. (Raul Martins | Remo)

O Remo aproveita a pausa da Série A para corrigir falhas e buscar a reação na reta final do primeiro turno. Com 18 pontos e ocupando a 18ª colocação, o Leão volta a campo no dia 23 de julho, para enfrentar o Corinthians, 10º colocado com 24 pontos, na Neo Química Arena, pela 19ª rodada.

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Um dos titulares da equipe, o lateral-direito Matheus Alexandre, que já disputou dez partidas pelo clube na temporada, avaliou de forma positiva o período de preparação. Segundo ele, os treinamentos têm sido fundamentais para fortalecer o grupo antes da sequência decisiva do campeonato.

"A avaliação é muito boa. Estamos nos preparando bem e tivemos uma semana de trabalho muito forte. Acho que todo o grupo vem evoluindo gradativamente, e esse período de treinamentos está sendo muito importante para voltarmos ainda mais fortes", afirmou.

O jogador ressaltou que a pausa representa uma oportunidade rara em meio ao calendário do futebol brasileiro. Para ele, o tempo de trabalho permitirá que a equipe chegue em melhores condições físicas e táticas ao reinício da competição.

"Essa mini pré-temporada é fundamental. Normalmente não temos esse tempo e, quando o campeonato voltar, será uma sequência muito intensa de jogos. Esse período está sendo essencial para evoluirmos física e taticamente."

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Matheus também destacou as mudanças promovidas pela comissão técnica, que tem ampliado as alternativas de jogo da equipe durante os treinamentos. "O professor tem variado bastante o estilo de jogo. Estamos trabalhando diferentes movimentações e combinações. Essa variedade nos dá mais opções durante as partidas e estamos procurando aprimorar tudo da melhor maneira possível", explicou.

Além do aspecto técnico, o lateral acredita que a convivência diária durante o período de preparação fortaleceu o ambiente interno do elenco. "Estamos praticamente mais com as pessoas do clube do que com as nossas próprias famílias. Isso fortalece o entrosamento, melhora o relacionamento entre todos e acaba sendo muito positivo para a equipe."

Enquanto aguarda a retomada da Série A, Matheus também aproveita a disputa da Copa do Mundo como fonte de aprendizado. O jogador afirma acompanhar a competição sempre que possível para observar equipes e atletas de alto nível. "A Copa do Mundo é uma grande escola. A gente aprende muito observando jogadores e equipes de alto nível", encerra. 

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