Picco relembra pressão no Remo, admite momento difícil e celebra retomada na equipe Volante argentino diz que cobrança maior veio dele próprio após perder espaço e reforça foco em ajudar o Leão na luta pela permanência na Série A O Liberal 01.07.26 20h06 O argentino Leonel Picco se diz adaptado ao futebol brasileiro. (Igor Mota / O Liberal) Contratado sob grande expectativa para reforçar o Remo, o volante argentino Leonel Picco revelou que a maior pressão vivida desde a chegada ao Baenão não veio da torcida, mas dele próprio. Após perder espaço ao longo do primeiro semestre, o jogador afirma ter recuperado a confiança e garante estar preparado para ajudar o Leão na sequência da Série A do Campeonato Brasileiro, que será retomada no dia 27 de julho, contra o Corinthians. O clube azulino ocupa atualmente a 18ª colocação, com 18 pontos. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Picco lembrou que o peso da contratação nunca foi encarado como um problema. Segundo ele, a recepção encontrada no clube facilitou sua adaptação ao futebol brasileiro. "Nunca encarei isso como uma pressão ou de forma negativa. Desde o primeiro momento, tanto a torcida quanto meus companheiros me fizeram sentir muito à vontade. Foi por isso que consegui me sentir bem logo na estreia", afirmou. O volante, porém, reconheceu que a perda da condição de titular afetou seu rendimento, principalmente pela cobrança pessoal de corresponder ao investimento feito pelo Remo. "Perdi espaço na equipe e isso acabou me afetando, não tanto pela cobrança das pessoas, mas por mim mesmo. Eu queria retribuir ao clube todo o esforço que fez para me contratar", disse. VEJA MAIS Após problemas com documentação, Tchamba retorna aos treinos do Remo Zagueiro camaronês perdeu a reapresentação do elenco por questões documentais e já está integrado aos trabalhos do técnico Léo Condé Autor de gols do acesso do Remo, João Pedro se despede do time após rescisão: 'Nada é para sempre' Sem espaço na equipe, contrato do jogador com o clube azulino foi rescindido Remo confirma contratação de meia para a sequência da temporada Edson Fernando estava na Ucrânia e é o primeiro reforço anunciado pelo Leão Azul para o segundo semestre Segundo Picco, o apoio recebido internamente foi determinante para a retomada nas últimas partidas. "Graças ao carinho dos meus companheiros e de todas as pessoas do clube, consegui entender melhor a situação. Nos últimos jogos voltei a mostrar meu futebol e espero continuar retribuindo ao torcedor e ao clube por toda a confiança depositada em mim." Mesmo voltando a ganhar minutos, o argentino garante que a disputa por posição é encarada de forma coletiva. "Treino para ser titular, porque esse é o objetivo de qualquer jogador. Mas o mais importante é que o Remo termine o ano na Série A. Independentemente do lugar que eu ocupar, quero estar preparado para ajudar", destacou. Capaz de atuar como primeiro ou segundo volante, Picco afirma sentir-se confortável nas duas funções e acredita que essa versatilidade pode ser importante para a equipe na reta decisiva da competição. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol remo série a 2026 futebol brasileiro jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. 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