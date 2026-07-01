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Picco relembra pressão no Remo, admite momento difícil e celebra retomada na equipe

Volante argentino diz que cobrança maior veio dele próprio após perder espaço e reforça foco em ajudar o Leão na luta pela permanência na Série A

O Liberal
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O argentino Leonel Picco se diz adaptado ao futebol brasileiro. (Igor Mota / O Liberal)

Contratado sob grande expectativa para reforçar o Remo, o volante argentino Leonel Picco revelou que a maior pressão vivida desde a chegada ao Baenão não veio da torcida, mas dele próprio. Após perder espaço ao longo do primeiro semestre, o jogador afirma ter recuperado a confiança e garante estar preparado para ajudar o Leão na sequência da Série A do Campeonato Brasileiro, que será retomada no dia 27 de julho, contra o Corinthians. O clube azulino ocupa atualmente a 18ª colocação, com 18 pontos.

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Picco lembrou que o peso da contratação nunca foi encarado como um problema. Segundo ele, a recepção encontrada no clube facilitou sua adaptação ao futebol brasileiro.

"Nunca encarei isso como uma pressão ou de forma negativa. Desde o primeiro momento, tanto a torcida quanto meus companheiros me fizeram sentir muito à vontade. Foi por isso que consegui me sentir bem logo na estreia", afirmou.

O volante, porém, reconheceu que a perda da condição de titular afetou seu rendimento, principalmente pela cobrança pessoal de corresponder ao investimento feito pelo Remo.

"Perdi espaço na equipe e isso acabou me afetando, não tanto pela cobrança das pessoas, mas por mim mesmo. Eu queria retribuir ao clube todo o esforço que fez para me contratar", disse.

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Segundo Picco, o apoio recebido internamente foi determinante para a retomada nas últimas partidas. "Graças ao carinho dos meus companheiros e de todas as pessoas do clube, consegui entender melhor a situação. Nos últimos jogos voltei a mostrar meu futebol e espero continuar retribuindo ao torcedor e ao clube por toda a confiança depositada em mim."

Mesmo voltando a ganhar minutos, o argentino garante que a disputa por posição é encarada de forma coletiva. "Treino para ser titular, porque esse é o objetivo de qualquer jogador. Mas o mais importante é que o Remo termine o ano na Série A. Independentemente do lugar que eu ocupar, quero estar preparado para ajudar", destacou.

Capaz de atuar como primeiro ou segundo volante, Picco afirma sentir-se confortável nas duas funções e acredita que essa versatilidade pode ser importante para a equipe na reta decisiva da competição.

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