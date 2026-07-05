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Torcedores lamentam eliminação do Brasil e dizem que sonho do hexa fica para 2030

Em comum, o sentimento de frustração pela despedida da Copa do Mundo

O Liberal
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Torcedores lamentam eliminação do Brasil e dizem que sonho do hexa fica para 2030. (Cristino Martins | O Liberal)

A eliminação da Seleção Brasileira para a Noruega, na noite deste domingo (5), deixou um clima de tristeza entre os torcedores que acompanharam a partida na Nova Estação das Docas (Porto Futuro II), em Belém. Em comum, o sentimento de frustração pela despedida da Copa do Mundo e a esperança de que o tão sonhado hexacampeonato possa finalmente ser conquistado em 2030.

Para o torcedor João Marques, de 50 anos, o Brasil fez um bom jogo, mas acabou sendo castigado pelas chances desperdiçadas ao longo da partida. “O jogo foi bem disputado. O Brasil merecia um resultado melhor. Perdeu um pênalti e outras oportunidades de gol. Quem não faz acaba sofrendo. A seleção jogou com garra e estratégia, mas infelizmente não conseguiu buscar o empate”, afirmou.

image Para o torcedor João Marques, de 50 anos, o Brasil fez um bom jogo, mas acabou sendo castigado pelas chances desperdiçadas ao longo da partida. (Cristino Martins | O Liberal)

Mesmo com a eliminação, João acredita que a torcida brasileira seguirá apoiando a seleção no próximo ciclo. “A gente não desiste nunca. O Brasil carrega o peso de cinco estrelas na camisa e continuará em busca do hexacampeonato. Agora é levantar a cabeça e esperar 2030 para tentar novamente”, comentou.

Na avaliação do torcedor, o elenco tem qualidade suficiente para voltar mais forte na próxima Copa. “Todos os jogadores são muito qualificados. Eu não tiraria ninguém. O que faltou foi mais precisão nas finalizações e uma estratégia que transformasse as oportunidades em gols”, avaliou.

O torcedor Breno de Oliveira, de 32 anos, também lamentou a derrota, mas destacou que o apoio à Seleção Brasileira permanece o mesmo. “Com essa derrota a gente continua sendo brasileiro. Nosso coração não deixa de ser brasileiro. A gente sai triste, mas sabe que o futebol também é feito de derrotas. Das derrotas, um dia vêm as vitórias”, projetou.

image O torcedor Breno de Oliveira, de 32 anos, também lamentou a derrota, mas destacou que o apoio à Seleção Brasileira permanece o mesmo. (Cristino Martins | O Liberal)

Para Breno, a classificação escapou por detalhes. “Faltou um pouco mais de habilidade, agilidade e técnica em alguns lances. Perdemos por questões pequenas, que poderiam ter feito a diferença. Agora é seguir em frente e esperar a próxima oportunidade”, concluiu.

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Torcedores lamentam eliminação do Brasil e dizem que sonho do hexa fica para 2030
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