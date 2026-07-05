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Chuvas provocam queda de árvores sobre veículos e interditam vias em bairros de Belém

O caso foi registrado durante a chuva da tarde deste domingo (5)

O Liberal
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Registro dos galhos que caíram em cima do veículo (Foto: Oneti Neto | Especial para O Liberal)

As chuvas que atingiram Belém na tarde deste domingo (5) provocaram a queda de árvores em diferentes pontos da capital paraense, causando transtornos no trânsito e danos a veículos estacionados. As ocorrências foram registradas nos bairros da Cremação e do Jurunas. Até o momento, não há informações sobre pessoas feridas.

O primeiro caso ocorreu na travessa Nove de Janeiro, entre as avenidas Conselheiro Furtado e Gentil Bittencourt, no bairro da Cremação. Parte de uma árvore caiu sobre um carro estacionado, interditando a via. Por volta das 16h20, o trecho permanecia bloqueado, sem previsão de liberação.

Já no bairro do Jurunas, outra árvore tombou sobre um veículo estacionado no cruzamento da rua de Breves com a Rua dos Tamoios. O incidente também aconteceu durante a chuva da tarde e provocou a interdição da via. Até as 17h, o local seguia parcialmente bloqueado enquanto eram realizados os trabalhos de remoção.

Nos dois casos, equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para retirar os galhos e liberar as vias. Técnicos da Equatorial Energia também atuaram nas ocorrências para verificar possíveis danos à rede elétrica e avaliar o comprometimento da fiação. A Prefeitura de Belém, por meio da Defesa Civil Municipal, também foi acionada para acompanhar as ocorrências, apurar as causas das quedas e adotar as medidas necessárias.

Equatorial Pará se posiciona

Em nota, a Equatorial Pará informou que trabalha para restabelecer o fornecimento de energia em regiões dos bairros Parque Verde e Jurunas, em Belém. A interrupção ocorreu após a queda de vegetação de grande porte sobre a rede elétrica, provocada pelas fortes chuvas registradas na capital neste domingo (5).

A distribuidora reforçou que as equipes atuam na remoção da vegetação, na realização dos reparos necessários e no restabelecimento do fornecimento de energia o mais breve possível e com segurança. A empresa também segue monitorando o sistema elétrico para atendimento de outras ocorrências que possam ter sido provocadas pelas fortes chuvas registradas na capital.

A Equatorial Pará orienta ainda que os clientes podem registrar ocorrências e obter informações por meio da assistente virtual Clara, pelo WhatsApp (91) 3217-8200; do site equatorialenergia.com.br; do aplicativo Equatorial Energia; ou da Central de Atendimento 0800 091 0196, disponíveis 24 horas por dia.

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