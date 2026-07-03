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Brasil x Noruega: veja o que abre e o que fecha em Belém neste domingo (5)

Serviços essenciais serão mantidos, enquanto supermercados e restaurantes funcionarão normalmente; parte do comércio adotará horários especiais

O Liberal
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Torcida da seleção durante o jogo (Foto: Thiago Gomes | O Liberal)

Com o jogo entre Brasil e Noruega, às 17h, válido pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, Belém terá alterações no funcionamento de órgãos públicos, espaços turísticos e shopping centers neste domingo (5). Enquanto os serviços essenciais serão mantidos e supermercados e restaurantes funcionarão normalmente, parte do comércio adotará horários especiais ou funcionamento facultativo durante a partida. Confira o que abre e o que fecha na capital paraense:

A Prefeitura de Belém definiu um esquema especial de funcionamento dos órgãos municipais durante os jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo 2026. Pelas regras do decreto, o expediente será encerrado mais cedo nos dias de jogo, variando conforme o horário das partidas. Em jogos, às 17h, como neste caso, o expediente ira até 14h.

Mesmo com a flexibilização, a Prefeitura garante a manutenção dos serviços considerados essenciais. Áreas como saúde, segurança, arrecadação e equipamentos culturais e turísticos seguem com funcionamento normal, organizados em escalas para evitar interrupções durante o período da competição.

Governo do Estado

Os órgãos estaduais também terão expediente especial para os órgãos da administração pública estadual nos dias de jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026. Como a partida entre Brasil e Noruega será às 16h (horário de Brasília), os servidores estaduais estão autorizados a encerrar o expediente a partir das 13h.

O decreto 15 de junho de 2026, no entanto, determina a manutenção dos serviços essenciais, com escalas de trabalho em áreas como saúde, segurança pública, arrecadação, parques, museus, teatros e demais espaços de visitação turística, para garantir a continuidade do atendimento à população.

Espaços turísticos

Dois dos principais espaços turísticos e ambientais de Belém terão funcionamento em horário especial no próximo jogo da Seleção Brasileira na Copa do Mundo FIFA 2026. O Parque Zoobotânico Mangal das Garças abrirá das 8h às 15h no domingo (5), dia da partida das oitavas de final, enquanto o Parque Estadual do Utinga Camillo Vianna funcionará das 6h às 15h.

A Estação das Docas mantém o ritmo normal de funcionamento, de domingo a quinta-feira, das 10h à meia-noite, e às sextas e sábados, das 10h à 1h. No local, a Arena Estação segue como ponto de encontro dos torcedores, com telões espalhados pelos armazéns e pela orla para a transmissão dos jogos da Seleção.

Fora da data do jogo, os dois parques seguem suas rotinas habituais: o Mangal das Garças abre de terça a domingo, das 8h às 18h, com fechamento às segundas para manutenção, enquanto o Parque do Utinga funciona de quarta a domingo, das 6h às 17h, fechando às terças para manutenção semanal.

Museu Emílio Goeldi

Devido ao jogo da seleção, o Museu Paraense Emílio Goeldi (MPEG) funcionará das 9h às 14h.

Supermercados

Funcionam normalmente, com horários definidos por cada estabelecimento, de acordo com a Associação Paraense de Supermercados (Aspas).

Bancos

Tradicionalmente, as agências físicas não abrem para atendimento ao público aos sábados e domingos, como no caso do próximo jogo do Brasil, que desta vez será no fim de semana. O expediente bancário ocorre apenas em dias úteis, de segunda a sexta-feira (exceto feriados).

Comércio

Segundo o Sindicato do Comércio Varejista e Lojista de Belém (Sindilojas Belém), as lojas de rua não devem funcionar durante a partida entre Brasil e Noruega, neste domingo (5), como ocorre tradicionalmente aos domingos. Já nos shopping centers, a orientação é que as lojas antecipem a abertura em uma hora e encerrem o atendimento uma hora antes do início do jogo, sem reabrir após o término da partida. A entidade destaca que a medida não é obrigatória, mas representa uma orientação ao setor.

Shopping centers

Shopping Pátio Belém:

Lojas e quiosques: 12h às 16h30. A partir desse horário, o funcionamento será facultativo - poderão fechar 30 minutos antes do início da partida, permanecer abertas durante o jogo ou reabrir após o término.

Praça de alimentação e restaurantes: 12h às 22h, sem interrupção das atividades.

Academia (Smart Fit): 8h às 14h.

Cinema: conforme a programação.

Shopping Bosque Grão-Pará:

Lojas e quiosques: 10h às 16h, com reabertura facultativa após o término da partida.

Praça de alimentação e lazer: 11h às 21h, com funcionamento facultativo durante o jogo.

Restaurantes: 11h às 23h, com funcionamento facultativo durante o jogo.

Cinema: conforme a programação.

Parque Shopping Belém:

Lojas, quiosques e praça de alimentação: funcionamento normal até 16h. A partir desse horário, o fechamento será facultativo, ficando a critério de cada operação permanecer aberta ou encerrar as atividades. A reabertura também será facultativa e poderá ocorrer até uma hora após o término da partida.

Restaurantes: funcionamento normal durante todo o período, inclusive durante o jogo, com transmissão da partida.

Cinema: conforme a programação.

Castanheira Shopping Center:

Lojas, quiosques, praça de alimentação e espaços de lazer: 12h às 16h.

Restaurante Tio Armênio: funcionamento normal.

Cinema e academia: conforme a programação de cada rede.

Observação: a partir das 16h, o shopping encerrará todas as atividades. Não haverá transmissão do jogo no telão da praça de alimentação.

Boulevard Shopping Belém:

Lojas e quiosques: 11h às 16h, com reabertura facultativa após o término da partida.

Praça de alimentação: 11h às 21h, com funcionamento normal durante todo o período, inclusive durante o jogo.

Restaurantes: 11h às 23h, com funcionamento normal durante todo o período, inclusive durante o jogo.

Shopping Metrópole Ananindeua:

Lojas e quiosques: das 10h às 16h, sem reabertura após o jogo.

Praça de alimentação: funcionamento normal, das 12h às 22h.

Restaurantes: funcionamento normal, das 12h às 22h.

Academia: funcionamento normal de domingo, das 9h às 15h.

Cinema: conforme programação.

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