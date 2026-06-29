Instituto Confúcio abre inscrições para nova turma gratuita do curso de mandarim em Belém; confira

As inscrições para o novo processo seletivo do Instituto Confúcio, da Universidade do Estado do Pará (Uepa), abrirão na próxima quinta-feira (2/7) e vão até sexta (3/7), das 9h às 17h, em Belém. A formação é gratuita, presencial e ministrada por professores nativos chineses, proporcionando aos participantes uma experiência de aprendizado da língua aliada ao contato com a cultura chinesa.

O edital disponibiliza vagas destinadas a estudantes, docentes e servidores da Uepa, além de alunos do Ensino Médio e membros da comunidade externa. Para participar, é necessário ter, no mínimo, 15 anos de idade e realizar a inscrição exclusivamente pela internet, conforme o cronograma e as orientações previstas no edital. Os candidatos deverão anexar documentos como RG, CPF, foto 3x4 em padrão para documentos e comprovante de vínculo ou matrícula, de acordo com a categoria em que concorrem.

As aulas serão realizadas presencialmente na sede do Instituto Confúcio, em Belém, com carga horária distribuída em dois encontros semanais de uma hora e meia cada. A frequência mínima exigida é de 75% da carga horária total do curso.

Criado para fortalecer os laços acadêmicos e culturais entre Brasil e China, o Instituto Confúcio na Uepa promove o ensino do mandarim e o desenvolvimento de atividades voltadas ao intercâmbio internacional, contribuindo para a formação de estudantes e profissionais em um cenário cada vez mais conectado globalmente.

O edital completo, com cronograma, quantitativo de vagas, horários das turmas e link para inscrição, está disponível na página oficial do Instituto Confúcio.