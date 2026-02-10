Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Pará chevron right

Biometria facial no Mangueirão: veja o passo a passo de como se cadastrar

A partir de março, a entrada no estádio só será permitida com o reconhecimento, dispensando o uso de ingressos físicos, cartões ou outros meios

Lívia Ximenes
fonte

O cadastro será obrigatório a partir de março (Divulgação)

A entrada no Estádio Olímpico do Pará, o Mangueirão, agora é feita por biometria facial. O Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel), iniciou a campanha de cadastramento e, até março, o sistema será obrigatório — dispensando o uso de ingressos físicos, cartões ou outros meios. O primeiro jogo-teste será no dia 25 de fevereiro, na partida entre Clube do Remo e Internacional.

VEJA MAIS

image Governo libera cadastro para reconhecimento facial no Mangueirão
Novo sistema será testado pela primeira vez no jogo entre Remo e Internacional, no dia 25 de fevereiro, pela Série A

image CBF divulga tabela da Copa do Brasil Sub-17; Tuna Luso estreia no Mangueirão
Representante do Pará enfrenta o Monte Roraima no dia 24 de fevereiro, em jogo único pela primeira fase da competição nacional

image Osorio vê Remo superior no Re-Pa e minimiza riscos no empate com o Paysandu
Técnico azulino valoriza o domínio da equipe, entende críticas da torcida e aponta melhora nas finalizações como principal desafio após o clássico no Mangueirão

Confira o passo a passo para cadastrar a biometria facial no Mangueirão

  1. Acesse o site oficial de cadastro — clique aqui
  2. Selecione uma forma de login (torcedor do Paysandu, Remo, Tuna Luso ou público geral)
  3. Faça login, com e-mail e senha, ou cadastre-se com nome e sobrenome, e-mail, senha, nacionalidade, CPF ou passaporte, gênero e data de nascimento
  4. Faça o escaneamento facial em local iluminado e sem acessórios, como chapéus e óculos
  5. Realize o pagamento único da taxa de manutenção e suporte, de R$ 1,98, via cartão de crédito ou PIX

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

cadastramento biométrico mangueirão

biometria facial mangueirão

Mangueirão
Pará
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM PARÁ

PESCA

Seguro-defeso no Pará: Beto Faro debate impactos da MP 1.323 com pescadores

Rodada de reuniões com entidades de 8 estados avalia riscos de exclusão e novas regras para o benefício de pescadores artesanais

10.02.26 19h36

REESTRUTURAÇÃO

Correios colocam imóvel no Pará à venda como parte do Plano de Reestruturação da estatal

Terreno localizado em Benevides integra o primeiro lote de 21 imóveis ofertados em leilões digitais marcados para fevereiro

10.02.26 14h04

APREENSÃO

PM apreende armas e drogas com torcedores em van a caminho do Re-Pa, em Castanhal

Material apreendido incluía barras de ferro, facão, rojões e drogas

09.02.26 14h44

ECONOMIA

Paraenses enfrentam alta nos custos de transporte no Carnaval de 2026

Levantamento do Dieese/PA aponta aumento, enquanto consumidores relatam dificuldades com hospedagem e planejamento

09.02.26 14h34

MAIS LIDAS EM PARÁ

ACIDENTE

Carro com influenciadores do fisiculturismo capota na rodovia Transamazônica

Equipe da Max Titanium seguia para seletivas quando veículo saiu da pista; acidente aconteceu próximo de Uruará

09.02.26 13h22

DESESPERO!

Cachorro é atacado por sucuri dentro de área do Exército em Itaituba

Militares conseguiram conter a cobra e salvar o animal

09.02.26 19h35

TENSÃO

Portel cancela Carnaval 2026 após onda de violência que deixou quatro mortos no município

Em comunicado oficial, a gestão municipal informou que a medida foi tomada em respeito às vítimas e às famílias enlutadas

10.02.26 0h03

Nascimentos

Pará e outros estados da região Norte lideram em número de nascimentos

Norte carrega os melhores números, em comparação ao RJ, que acumula índices preocupantes

08.02.26 14h56

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda