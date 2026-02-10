Biometria facial no Mangueirão: veja o passo a passo de como se cadastrar
A partir de março, a entrada no estádio só será permitida com o reconhecimento, dispensando o uso de ingressos físicos, cartões ou outros meios
A entrada no Estádio Olímpico do Pará, o Mangueirão, agora é feita por biometria facial. O Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel), iniciou a campanha de cadastramento e, até março, o sistema será obrigatório — dispensando o uso de ingressos físicos, cartões ou outros meios. O primeiro jogo-teste será no dia 25 de fevereiro, na partida entre Clube do Remo e Internacional.
Confira o passo a passo para cadastrar a biometria facial no Mangueirão
- Acesse o site oficial de cadastro — clique aqui
- Selecione uma forma de login (torcedor do Paysandu, Remo, Tuna Luso ou público geral)
- Faça login, com e-mail e senha, ou cadastre-se com nome e sobrenome, e-mail, senha, nacionalidade, CPF ou passaporte, gênero e data de nascimento
- Faça o escaneamento facial em local iluminado e sem acessórios, como chapéus e óculos
- Realize o pagamento único da taxa de manutenção e suporte, de R$ 1,98, via cartão de crédito ou PIX
