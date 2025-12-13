Burnley x Fulham: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (13/12) pela Premier League

Burnley x Fulham disputam hoje, sábado (13/12), a 15° rodada da Premier League. O jogo está programado para as 14h30 (horário de Brasília), no Estádio Turf Moor, em Burnley, Inglaterra. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Burnley x Fulham ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+ e pela ESPN Brasil, no Youtube, a partir das 14h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Burnley é o vice-lanterna da Premier League e acumula 3 vitórias, 1 empate, 11 derrotas, 16 gols marcados e 30 gols sofridos. O time está em uma sequência de 6 derrotas pela competição.

Já o Fulham está em 15° lugar e soma 5 vitórias, 2 empates, 8 derrotas, 20 gols marcados e 24 gols sofridos. A equipe registrou 2 vitórias e 3 derrotas nas últimas rodadas.

Burnley x Fulham: prováveis escalações

Burnley: Dubravka; Sonne, Ekdal, Esteve, Hartman; Ugochukwu, Cullen, Florentino; Tchaouna, Foster, Anthony.

Fulham: Leno; Tete, Andersen, Bassey, Castagne; Iwobi, Berge; Wilson, Smith Rowe, Chukwueze; Jimenez.

FICHA TÉCNICA

Burnley x Fulham

Campeonato Inglês - Premier League

Local: Estádio Turf Moor, em Burnley, Inglaterra

Data/Horário: 13 de dezembro de 2025, 14h30