Burnley x Fulham: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (13/12) pela Premier League Burnley e Fulham jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Thalles Leal 13.12.25 13h30 Fulham soma 7 pontos a mais que o Burnley na Premier League (X/ @FulhamFC) Burnley x Fulham disputam hoje, sábado (13/12), a 15° rodada da Premier League. O jogo está programado para as 14h30 (horário de Brasília), no Estádio Turf Moor, em Burnley, Inglaterra. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Burnley x Fulham ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+ e pela ESPN Brasil, no Youtube, a partir das 14h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Burnley é o vice-lanterna da Premier League e acumula 3 vitórias, 1 empate, 11 derrotas, 16 gols marcados e 30 gols sofridos. O time está em uma sequência de 6 derrotas pela competição. Já o Fulham está em 15° lugar e soma 5 vitórias, 2 empates, 8 derrotas, 20 gols marcados e 24 gols sofridos. A equipe registrou 2 vitórias e 3 derrotas nas últimas rodadas. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, sábado (13/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa Intercontinental, Liga Portugal, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado Leverkusen x Colônia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (13/12) pela Bundesliga Bayer Leverkusen e Colônia jogam pelo Campeonato Alemão hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo Barcelona x Osasuna: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (13/12) por La Liga Barcelona e Osasuna jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Burnley x Fulham: prováveis escalações Burnley: Dubravka; Sonne, Ekdal, Esteve, Hartman; Ugochukwu, Cullen, Florentino; Tchaouna, Foster, Anthony. Fulham: Leno; Tete, Andersen, Bassey, Castagne; Iwobi, Berge; Wilson, Smith Rowe, Chukwueze; Jimenez. FICHA TÉCNICA Burnley x Fulham Campeonato Inglês - Premier League Local: Estádio Turf Moor, em Burnley, Inglaterra Data/Horário: 13 de dezembro de 2025, 14h30 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Fulham Burnley Premier League jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Série A argentina Racing x Estudiantes: onde assistir ao vivo e escalações da final do Campeonato Argentino (13/12) Racing Club e Estudiantes jogam pela final da Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 13.12.25 18h00 Campeonato Português Sporting x AVS SAD: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (13/12) pela Liga Portugal Sporting e AVS SAD jogam pelo Campeonato Português hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo de hoje 13.12.25 16h30 Campeonato Inglês Arsenal x Wolverhampton: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (13/12) pela Premier League Arsenal e Wolverhampton jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 13.12.25 16h00 FUTEBOL Deu Mengão! Flamengo vence o Pyramids e está na final do Intercontinental contra o PSG Clube brasileiro não deu mole para a equipe do Egito e está na grande final da Copa Intercontinental 13.12.25 16h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Quem era Márcio Belém? Conheça a história do ex-jogador do Remo que morreu em casa Márcio Belém jogou e foi campeão defendendo o seu time de coração, o Clube do Remo 13.12.25 18h30 MAIS ESPORTES Ingressos do Mundial de Vôlei em Belém já estão à venda; veja os valores e onde comprar Evento acontece em dezembro no Mangueirinho e conta com três equipes brasileiras na disputa 03.11.25 14h25 futebol No retorno aos octógonos, Mondragon vence luta por nocaute no Revelation Fight Açaí Biruta recebeu as lutas do evento na noite de quinta-feira (10) 14.12.25 0h48 FUTEBOL Campeão Brasileiro com o Remo, Márcio Belém morre aos 45 anos; saiba mais detalhes Márcio Belém chegou a ser socorrido, mas faleceu nesta tarde deste sábado (13) 13.12.25 17h26