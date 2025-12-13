Parma x Lazio: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (13/12) pelo Campeonato Italiano Parma e Lazio jogam pela Série A italiana hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Thalles Leal 13.12.25 13h00 O Lazio acumula 5 pontos a mais que o Parma no Campeonato Italiano (X/ @OfficialSSLazio) Parma x Lazio disputam hoje, sábado (13/12), a 15° rodada do Campeonato Italiano. O jogo será realizado às 14h (horário de Brasília), no Estádio Ennio Tardini, em Parma, Itália. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Parma x Lazio ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela XSports e pela Disney+, a partir das 14h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Lazio acumula na Série A italiana um total de 5 vitórias, 4 empates, 5 derrotas, 16 gols marcados e 11 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Já o Parma soma na competição 14 pontos, 3 vitórias, 5 empates, 6 derrotas, 10 gols marcados e 17 gols sofridos. A equipe registrou 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas nas últimas rodadas. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, sábado (13/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa Intercontinental, Liga Portugal, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado Flamengo x Pyramids: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (13) pela Copa Intercontinental Flamengo e Pyramids jogam pela Copa Intercontinental da Fifa hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo Parma x Lazio: prováveis escalações Parma: Corvi; Del Prato, Troilo, Valenti; Britschgi, Bernabe, Keita, Sorensen, Valeri; Ondrejka; Pellegrino. Lazio: Provedel; Marusic, Patric, Romagnoli, Pellegrino; Guendouzi, Cataldi, Basic; Cancellieri, Castellanos, Zaccagni. FICHA TÉCNICA Parma x Lazio Campeonato Italiano Local: Estádio Ennio Tardini, em Parma, Itália Data/Horário: 13 de dezembro de 2025, 14h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Parma Lazio jogos de hoje Campeonato Italiano COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Série A argentina Racing x Estudiantes: onde assistir ao vivo e escalações da final do Campeonato Argentino (13/12) Racing Club e Estudiantes jogam pela final da Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 13.12.25 18h00 Campeonato Português Sporting x AVS SAD: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (13/12) pela Liga Portugal Sporting e AVS SAD jogam pelo Campeonato Português hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo de hoje 13.12.25 16h30 Campeonato Inglês Arsenal x Wolverhampton: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (13/12) pela Premier League Arsenal e Wolverhampton jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 13.12.25 16h00 FUTEBOL Deu Mengão! Flamengo vence o Pyramids e está na final do Intercontinental contra o PSG Clube brasileiro não deu mole para a equipe do Egito e está na grande final da Copa Intercontinental 13.12.25 16h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Quem era Márcio Belém? Conheça a história do ex-jogador do Remo que morreu em casa Márcio Belém jogou e foi campeão defendendo o seu time de coração, o Clube do Remo 13.12.25 18h30 MAIS ESPORTES Ingressos do Mundial de Vôlei em Belém já estão à venda; veja os valores e onde comprar Evento acontece em dezembro no Mangueirinho e conta com três equipes brasileiras na disputa 03.11.25 14h25 futebol No retorno aos octógonos, Mondragon vence luta por nocaute no Revelation Fight Açaí Biruta recebeu as lutas do evento na noite de quinta-feira (10) 14.12.25 0h48 FUTEBOL Campeão Brasileiro com o Remo, Márcio Belém morre aos 45 anos; saiba mais detalhes Márcio Belém chegou a ser socorrido, mas faleceu nesta tarde deste sábado (13) 13.12.25 17h26