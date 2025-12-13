Capa Jornal Amazônia
Futebol

Parma x Lazio: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (13/12) pelo Campeonato Italiano

Parma e Lazio jogam pela Série A italiana hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

Thalles Leal
fonte

O Lazio acumula 5 pontos a mais que o Parma no Campeonato Italiano (X/ @OfficialSSLazio)

Parma x Lazio disputam hoje, sábado (13/12), a 15° rodada do Campeonato Italiano. O jogo será realizado às 14h (horário de Brasília), no Estádio Ennio Tardini, em Parma, Itália. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Parma x Lazio ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela XSports e pela Disney+, a partir das 14h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Lazio acumula na Série A italiana um total de 5 vitórias, 4 empates, 5 derrotas, 16 gols marcados e 11 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas.

Já o Parma soma na competição 14 pontos, 3 vitórias, 5 empates, 6 derrotas, 10 gols marcados e 17 gols sofridos. A equipe registrou 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas nas últimas rodadas.

Parma x Lazio: prováveis escalações

Parma: Corvi; Del Prato, Troilo, Valenti; Britschgi, Bernabe, Keita, Sorensen, Valeri; Ondrejka; Pellegrino.

Lazio: Provedel; Marusic, Patric, Romagnoli, Pellegrino; Guendouzi, Cataldi, Basic; Cancellieri, Castellanos, Zaccagni.

FICHA TÉCNICA
Parma x Lazio
Campeonato Italiano
Local: Estádio Ennio Tardini, em Parma, Itália
Data/Horário: 13 de dezembro de 2025, 14h

