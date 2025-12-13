Barcelona x Osasuna: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (13/12) por La Liga

Barcelona x Osasuna disputam hoje, sábado (13/12), a 16° rodada do Campeonato Espanhol 2025, La Liga. O jogo tem início às 14h30 (horário de Brasília), no Camp Nou, em Barcelona, Espanha. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Barcelona x Osasuna ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 14h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Barcelona lidera La Liga com 40 pontos, 13 vitórias, 1 empate, 2 derrotas, 47 gols marcados e 20 gols sofridos. O time está em uma sequência de 6 vitórias pelo Campeonato Espanhol.

Já o Osasuna acumula 15 pontos, 4 vitórias, 3 empates, 8d errotas, 14 gols marcados e 18 gols sofridos. A equipe registrou 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas nas últimas rodadas.

VEJA MAIS

Barcelona x Osasuna: prováveis escalações

Barcelona: Joan García; Jules Koundé, Cubarsí, Eric García e Baldé; Pedri, De Jong, Lamine Yamal, Raphinha e Rashford; Ferran Torres. Técnico: Hansi Flick.

Osasuna: Herrera; Arguibide, Boyomo, Catena e Bretones; Moncayola, Torró, Muñoz, Oroz e Ruben García; Budimir. Técnico: Alessio Lisci.

FICHA TÉCNICA

Barcelona x Osasuna

Campeonato Espanhol - La Liga

Local: Camp Nou, em Barcelona, Espanha

Data/Horário: 13 de dezembro de 2025, 14h30