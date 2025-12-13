Barcelona x Osasuna: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (13/12) por La Liga Barcelona e Osasuna jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Thalles Leal 13.12.25 13h30 Barcelona lidera La Liga com 35 pontos a mais que Osasuna e está em uma sequência de 6 vitórias pela competição (X/ @FCBarcelona) Barcelona x Osasuna disputam hoje, sábado (13/12), a 16° rodada do Campeonato Espanhol 2025, La Liga. O jogo tem início às 14h30 (horário de Brasília), no Camp Nou, em Barcelona, Espanha. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Barcelona x Osasuna ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 14h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Barcelona lidera La Liga com 40 pontos, 13 vitórias, 1 empate, 2 derrotas, 47 gols marcados e 20 gols sofridos. O time está em uma sequência de 6 vitórias pelo Campeonato Espanhol. Já o Osasuna acumula 15 pontos, 4 vitórias, 3 empates, 8d errotas, 14 gols marcados e 18 gols sofridos. A equipe registrou 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas nas últimas rodadas. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, sábado (13/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa Intercontinental, Liga Portugal, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado Barcelona x Osasuna: prováveis escalações Barcelona: Joan García; Jules Koundé, Cubarsí, Eric García e Baldé; Pedri, De Jong, Lamine Yamal, Raphinha e Rashford; Ferran Torres. Técnico: Hansi Flick. Osasuna: Herrera; Arguibide, Boyomo, Catena e Bretones; Moncayola, Torró, Muñoz, Oroz e Ruben García; Budimir. Técnico: Alessio Lisci. FICHA TÉCNICA Barcelona x Osasuna Campeonato Espanhol - La Liga Local: Camp Nou, em Barcelona, Espanha Data/Horário: 13 de dezembro de 2025, 14h30 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Barcelona Osasuna La Liga 2025 jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Série A argentina Racing x Estudiantes: onde assistir ao vivo e escalações da final do Campeonato Argentino (13/12) Racing Club e Estudiantes jogam pela final da Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 13.12.25 18h00 Campeonato Português Sporting x AVS SAD: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (13/12) pela Liga Portugal Sporting e AVS SAD jogam pelo Campeonato Português hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo de hoje 13.12.25 16h30 Campeonato Inglês Arsenal x Wolverhampton: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (13/12) pela Premier League Arsenal e Wolverhampton jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 13.12.25 16h00 FUTEBOL Deu Mengão! Flamengo vence o Pyramids e está na final do Intercontinental contra o PSG Clube brasileiro não deu mole para a equipe do Egito e está na grande final da Copa Intercontinental 13.12.25 16h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Quem era Márcio Belém? Conheça a história do ex-jogador do Remo que morreu em casa Márcio Belém jogou e foi campeão defendendo o seu time de coração, o Clube do Remo 13.12.25 18h30 MAIS ESPORTES Ingressos do Mundial de Vôlei em Belém já estão à venda; veja os valores e onde comprar Evento acontece em dezembro no Mangueirinho e conta com três equipes brasileiras na disputa 03.11.25 14h25 futebol No retorno aos octógonos, Mondragon vence luta por nocaute no Revelation Fight Açaí Biruta recebeu as lutas do evento na noite de quinta-feira (10) 14.12.25 0h33 FUTEBOL Campeão Brasileiro com o Remo, Márcio Belém morre aos 45 anos; saiba mais detalhes Márcio Belém chegou a ser socorrido, mas faleceu nesta tarde deste sábado (13) 13.12.25 17h26