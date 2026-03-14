Zubeldía revela problema cardíaco e fala sobre pressão no futebol: 'Foi um choque'

O técnico Luis Zubeldía, do Fluminense, revelou ter enfrentado um problema cardíaco e a necessidade de colocar quatro stents nas artérias. Aos 45 anos, o diagnóstico foi uma surpresa completa para o treinador, que detalhou a situação em entrevista ao jornal argentino Olé.

Zubeldía descreveu o ocorrido como um "choque" e algo totalmente inesperado. No entanto, ele destacou o aspecto positivo da detecção precoce do problema, que permitiu uma intervenção a tempo.

Entre as causas, o treinador citou colesterol alto e fatores hereditários. A condição foi identificada através de uma angiotomografia computadorizada, exame crucial para detectar a obstrução arterial. Ele brincou sobre seu cardiologista sempre repreendê-lo pela paixão excessiva no futebol.

O Comportamento na Beira do Campo

Durante a entrevista, o técnico também refletiu sobre seu comportamento à beira do campo, especialmente as constantes reclamações com a arbitragem. Zubeldía admitiu que este é um hábito antigo, presente desde seus tempos de jogador.

Ele revelou ter consultado um psicólogo esportivo, Marcelo Roffé, sobre o tema. O treinador reconheceu que, muitas vezes, os protestos são uma forma de extravasar a tensão e "desabafar", sem efetivamente influenciar as decisões dos árbitros.

Desgaste Emocional da Profissão

O argentino abordou ainda o intenso desgaste emocional que a profissão de treinador acarreta. Ele comparou a experiência a uma "montanha-russa" de emoções, com a necessidade de força mental e constante reinvenção.

A sequência de jogos e a cobrança incessante por resultados fazem com que seja como "ter uma prova final a cada três dias", impossibilitando manter um nível constante de desempenho.

Momento do Fluminense no Brasileirão

Em campo, o Fluminense atravessa um momento positivo no Campeonato Brasileiro. A equipe ocupa a terceira posição na tabela, com dez pontos.

O próximo compromisso do Tricolor será neste domingo, às 16h, contra o Athletico-PR. A partida está marcada para o Maracanã, pela sequência da competição nacional.