Zubeldía revela problema cardíaco e fala sobre pressão no futebol: 'Foi um choque' O treinador afirmou que descobriu, aos 45 anos, a necessidade de colocar quatro stents nas artérias Estadão Conteúdo 14.03.26 11h02 O técnico Luis Zubeldía, do Fluminense, revelou ter enfrentado um problema cardíaco e a necessidade de colocar quatro stents nas artérias. Aos 45 anos, o diagnóstico foi uma surpresa completa para o treinador, que detalhou a situação em entrevista ao jornal argentino Olé. Zubeldía descreveu o ocorrido como um "choque" e algo totalmente inesperado. No entanto, ele destacou o aspecto positivo da detecção precoce do problema, que permitiu uma intervenção a tempo. Entre as causas, o treinador citou colesterol alto e fatores hereditários. A condição foi identificada através de uma angiotomografia computadorizada, exame crucial para detectar a obstrução arterial. Ele brincou sobre seu cardiologista sempre repreendê-lo pela paixão excessiva no futebol. O Comportamento na Beira do Campo Durante a entrevista, o técnico também refletiu sobre seu comportamento à beira do campo, especialmente as constantes reclamações com a arbitragem. Zubeldía admitiu que este é um hábito antigo, presente desde seus tempos de jogador. Ele revelou ter consultado um psicólogo esportivo, Marcelo Roffé, sobre o tema. O treinador reconheceu que, muitas vezes, os protestos são uma forma de extravasar a tensão e "desabafar", sem efetivamente influenciar as decisões dos árbitros. Desgaste Emocional da Profissão O argentino abordou ainda o intenso desgaste emocional que a profissão de treinador acarreta. Ele comparou a experiência a uma "montanha-russa" de emoções, com a necessidade de força mental e constante reinvenção. A sequência de jogos e a cobrança incessante por resultados fazem com que seja como "ter uma prova final a cada três dias", impossibilitando manter um nível constante de desempenho. Momento do Fluminense no Brasileirão Em campo, o Fluminense atravessa um momento positivo no Campeonato Brasileiro. A equipe ocupa a terceira posição na tabela, com dez pontos. O próximo compromisso do Tricolor será neste domingo, às 16h, contra o Athletico-PR. A partida está marcada para o Maracanã, pela sequência da competição nacional. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Fluminense Zubeldía COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Histórico de Paysandu x Portuguesa possui goleada de 6, jogos na Série A e equilíbrio; veja números Papão e Leão jogam pela 4ª fase da Copa do Brasil e decidem quem vai garantir R$2 milhões de premiação 13.03.26 13h46 mais esportes Deiveson Figueiredo enfrenta chinês na luta principal do UFC Macau Paraense tenta se recuperar da derrota que sofreu na última luta para voltar a ter chances de disputar o cinturão do peso-galo 13.03.26 10h07 futebol Após derrota, Remo fecha rodada na zona de rebaixamento; confira Time azulino perdeu para o Fluminense em casa e segue com três pontos na tabela 13.03.26 9h35 Futebol Paysandu só terá mais dois jogos nesse mês de março; veja quais são Papão terá folgas no calendário, já que o Parazão teve fim e Série C inicia somente em abril 12.03.26 17h58 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Paysandu só terá mais dois jogos nesse mês de março; veja quais são Papão terá folgas no calendário, já que o Parazão teve fim e Série C inicia somente em abril 12.03.26 17h58 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (14/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Brasileirão, Bundesliga, Campeonato Espanhol e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 14.03.26 7h00 FUTEBOL Histórico de Paysandu x Portuguesa possui goleada de 6, jogos na Série A e equilíbrio; veja números Papão e Leão jogam pela 4ª fase da Copa do Brasil e decidem quem vai garantir R$2 milhões de premiação 13.03.26 13h46 F1: Russell vence sprint com batalha de Ferraris no GP da China; Bortoleto é 13º 14.03.26 1h22