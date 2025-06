City domina Al-Ain, mantém 100% no Mundial e empata com a Juventus pela liderança do Grupo G

No primeiro jogo na história entre Manchester City e Al-Ain, o time europeu levou a melhor. Implacáveis, os comandados de Pep Guardiola não tomaram conhecimento do rival árabe e aplicaram 6 a 0 em partida válida pela 2ª rodada do Mundial de Clubes. Com o resultado, o time inglês se classificou para a próxima fase e empatou com a Juventus na liderança do Grupo G.

'Mordido' por uma rara temporada em que não ganhou títulos, Guardiola mostrou que sua equipe não veio para brincar no Mundial. Enquanto muitos europeus possam vir a justificar seus tropeços por estarem em final de temporada, para o City não teve nada disso. É bem verdade que teve dois adversários frágeis até o momento. Mas, fez o que se espera de uma potência que é. Utilizou praticamente força total e dominou completamente as ações do duelo deste domingo, dia 22.

Assim como no primeiro compromisso, que teve gol de Folden logo aos 2 minutos de partida, o City não demorou para abrir o placar novamente: Gundogan aos 7 minutos, em um cruzamento dentro da área. A bola entrou na 'bochecha da rede' quando o meia alemão levantou procurando o goleador Erling Haaland. Echeverri fez o segundo numa pintura de falta aos 26 e Haaland quase faz o terceiro alguns segundos depois, mas ainda conseguiu guardar o dele ainda no primeiro tempo.

O time dos Emirados Árabes Unidos não viu a cor da bola e ficou praticamente acuado no campo de defesa. Tamanho o domínio de Manchester se sustentou nas estatísticas: foram mais de 75% da posse de bola para os britânicos durante quase o tempo todo.

A volta do intervalo seguiu o roteiro da primeira etapa. O jogo ganhou contornos de amistoso de luxo. Tão logo as coisas não davam certo para o City, o time britânico apertava a marcação e logo recuperava a posse. A sensação que deu é a de que Manchester faria o quarto gol a qualquer momento - e quase fez, mas o goleiro Khalid Eisa operou um verdadeiro milagre ao salvar duas finalizações seguidas de Haaland.

Na tentativa de dar ritmo de jogo a todo mundo, Guardiola começou a mesclar entre titulares, reservas e recém-chegados ao clube. O Al-Ain também fez alterações no decorrer da partida, mas nenhuma que fosse alterar o enredo do jogo em si. O quarto gol saiu dos pés de Gundogan novamente, que finalizou com categoria após infiltrar como quis no meio da defesa árabe após lindo passe de Bernardo Silva.

O City queria mais. Com a vitória debaixo do braço, começou a buscar a goleada de olho em diminuir a diferença de saldo para a Juventus. E conseguiu. A diferença deu lugar à igualdade no saldo. Bobb guardou o quinto gol aos 38 e Cherki o sexto aos 43. O sétimo gol não saiu por detalhes. Completamente entregue, o Al-Ain assistiu de camarote a mais uma goleada respeitosa do Manchester de Guardiola.

Classificados à próxima fase, Juventus e Manchester City medem forças na próxima quinta-feira pela liderança do Grupo G. A diferença de saldo que estava a favor da "Velha Senhora" não existe mais.

Porém, passar em primeiro ou segundo é relativo se for pensar em evitar o Real Madrid. O clube espanhol corre o risco de nem avançar. A definição no Grupo H ficou para a última rodada. A equipe merengue tem os mesmos 4 pontos do Salzburg. O Al-Hilal, que é 3º, também pode se classificar se vencer o já eliminado Pachuca.