Com jogo marcado na Série B, Remo e Athletic-MG se enfrentaram apenas uma vez; confira

Remo e Athletic-MG se enfrentam na 14ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Esta será a segunda vez que as equipes se enfrentam na história - a primeira foi em 2024, durante a Terceira Divisão do Brasileirão, com vantagem para o time mineiro.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Na ocasião, o jogo foi válido pela segunda rodada da Série C. Fora de casa, o Leão Azul, na época comandado pelo paraguaio Gustavo Morínigo, perdeu por 3 a 1 para o Esquadrão de Aço.

O Athletic-MG é um time centenário, fundado na cidade de São João del Rei, no interior de Minas Gerais. Apesar da longa história, o clube passou quase 50 anos longe do futebol profissional e só retornou em 2018. Nesse período, a equipe se reestruturou, virou SAF (Sociedade Anônima do Futebol) no fim de 2021, teve uma rápida ascensão e conseguiu se destacar em sua primeira participação na Série C.

VEJA MAIS

Ao lado do Remo, o time mineiro conquistou um acesso histórico à Série B, além de ter sido vice-campeão da Terceirona. Na final, a equipe alvinegra enfrentou o Volta Redonda–RJ e ficou com o vice.

Situação

Agora, as equipes voltam a se encontrar em cenários distintos. O Esquadrão de Aço tenta reagir na tabela para sair da zona de rebaixamento. A equipe, comandada pelo português Rui Duarte, vem de duas vitórias seguidas, mas ainda amarga a 18ª colocação.

O Athletic soma quatro vitórias no campeonato, mas já sofreu nove derrotas. O último triunfo foi contra o líder da tabela, o Goiás-GO, que perdeu por 2 a 1 em casa.

Já o Remo está no pelotão da frente. Na oitava posição, com 20 pontos, o time azulino vive um momento de atenção, já que acumula dois resultados negativos seguidos.

Nas últimas seis rodadas, o Leão Azul venceu apenas uma partida. A derrota mais recente foi no clássico contra seu maior rival, o Paysandu, atual lanterna do campeonato. Com isso, o clube azulino precisa ir a Minas Gerais atento, pois o Athletic já mostrou que pode ser perigoso. O objetivo é evitar dar margem para que a má fase se prolongue.

Agenda

Athletic e Remo se enfrentam no domingo (29), às 16h, na Arena Athletic Club, em Minas Gerais. O duelo terá cobertura completa, com transmissão em tempo real (Lance a Lance), além de narração na Rádio Liberal+.