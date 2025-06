Paysandu divulga parcial e 10 mil torcedores já estão garantidos para o jogo contra a Ferroviária

Após 11 rodadas sem vencer na Série B do Campeonato Brasileiro, o Paysandu emplacou duas vitórias consecutivas. Com isso, para o duelo contra a Ferroviária-SP, na próxima segunda-feira (30), na Curuzu, a expectativa é de casa cheia. Segundo informações divulgadas pelo clube nesta quinta-feira (26), 10 mil torcedores já garantiram presença na partida.

Vale lembrar que o estádio da Curuzu tem capacidade para pouco mais de 16 mil pessoas. Assim, até o dia do jogo, a expectativa é que todos os ingressos sejam vendidos.

A forte adesão da torcida é reflexo da reação da equipe no campeonato. Nas últimas duas rodadas, o time bicolor venceu Botafogo-SP e Remo. Com isso, chegou a 10 pontos na tabela - pontuação que, embora ainda não tire o clube da lanterna da Série B, anima os torcedores.

Uma nova vitória, desta vez sobre a Ferroviária, pode consolidar a reação que o Papão tanto precisa na competição.

Ingressos

Os ingressos para o confronto contra a Locomotiva estão disponíveis no site oficial do clube e nas lojas credenciadas. Para as arquibancadas, o valor é de R$ 50. Há ainda uma promoção: mulheres pagam apenas R$ 30 para este setor. Já para as cadeiras, o ingresso custa R$ 100.

Agenda

A partida entre Paysandu e Ferroviária ocorre na segunda-feira (30), a partir das 19h. O jogo terá cobertura completa e transmissão Lance a Lance em O Liberal.com, além de narração na Rádio Liberal+.