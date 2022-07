Lobão relata pane elétrica em avião e descaso de companhia: 'tratados feito animais'

O cantor Lobão usou suas redes sociais para relatar momentos de pura aflição que viveu no último domingo (10) após o avião que estava sofrer uma pane elétrica antes de decolar de Porto Alegre (RS), com destino a Guarulhos (SP). Segundo ele, a companhia aérea não deu o suporte ideal aos passageiros, que ficaram mais de 40 minutos sem ventilação dentro da aeronave.

"Houve uma pane elétrica na aeronave do voo 1235 da Gol com todos os passageiros embarcados (lotação total). Ficamos sem ventilação por mais de 40 minutos. O piloto tentava ligar a aeronave dezenas de vezes e só ouvíamos estalidos elétricos. Decidimos sair com muito esforço, pois a tripulação tentou nos manter sentados em meio àquele desconforto. O Brasil precisa redirecionar os rumos do setor aeroviário urgentemente", disse ele.

Lobão continuou a reclamar do ocorrido durante uma live, onde relatou que a aeronave parou inesperadamente o sistema de ventilação e oxigênio quando estava quase decolando. Veja o post:

Nota da Gol

Em nota enviada à Revista Quem, a Gol, companhia aérea em questão, declarou que ofereceu a assistência necessária aos clientes, inclusive ao artista. "A Gol fereceu toda a assistência necessária aos clientes do voo, inclusive ao cantor Lobão, que foi acomodado em outra aeronave da companhia para que pudesse seguir viagem”, diz um trecho.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)