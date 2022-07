Avião de piloto do Pará pode ter caído na Venezuela, diz mãe

Familiares do piloto de avião Robert Santos, de 25 anos, que reside e trabalha no município de Novo Progresso, região sudoeste do Pará, acreditam que ele possa ter caído na Venezuela. O jovem está desaparecido desde o dia 24 de junho de 2022, quando decolou da vila Campos Novos, em Iracema, sul de Roraima, com destino ao país vizinho. Segundo a família dele, as buscas estão sendo feitas por conta própria em área de mata com apoio de tribos indígenas.

A mãe de Robert, Sandra Santos, 40 anos, disse à reportagem que o filho nasceu em Manaus, no Amazonas, porém veio para Novo Progresso ainda criança junto da família. O piloto trabalha com transporte de carga, sobretudo alimento e diesel, para um garimpeiro que possui dois garimpos venezuelanos. Ela contou ainda que a última localização do avião apontada pelo rastreador mostrava uma região de mata fechada na Venezuela.

“Nesse dia, ele saiu de Campos Novos e levou alimentos para o patrão dele em dois garimpos na Venezuela. Ele tinha comprado um aparelho chamado Spot, que rastreia a localização do avião a cada 10 minutos, para nós acompanharmos onde ele estava. Um amigo nos contou que nós deveríamos ter comprado um dispositivo que localiza o trajeto a cada a 2,5 minutos”, comentou.

Sandra Santos contou ainda que as buscas pelo filho estão sendo feitas por conta própria. “Nós iniciamos as buscas desde quando ele desapareceu. Duas tribos indígenas estão nos ajudando a encontrá-lo nessa área de mata que é bastante montanhosa. Em troca de ajuda nós damos comidas para eles. Os indígenas disseram que só voltam de lá depois de encontrarem o meu filho. O patrão dele também está ajudando, usamos um helicóptero que está sobrevoando o local”, disse a mãe Robert.

Ela conta que não sabe como acionar as autoridades brasileiras e venezuelanas para procurarem por Robert e teme que órgãos dos dois países atrapalhem as buscas particulares. “Temos medo de que eles atrapalhem quem está ajudando. O patrão dele é de garimpo e sabe como são essas coisas. De repente eu chamo as autoridades, eles não vão atrás do meu filho, interrompem a nossa procura e eu perco a chance de ter ajudado. Esse é o meu medo”, desabafou.

Mais de 15 dias se passaram desde o sumiço de Robert Santos, porém Sandra diz que não perde as esperanças de encontrá-lo com vida. “Já vimos tantos casos de pilotos que desapareceram, após acidentes e mesmo assim foram encontrados dias depois de terem sumido. Temos fé que ainda vamos encontrá-lo com vida”, disse a mãe do piloto. A família de Robert realiza uma campanha nas redes sociais para custear a procura. As doações podem ser feitas via pix.

Caso do piloto paraense encontrado depois de 36 dias

Antônio Sena, o Toninho, desapareceu no dia 28 de janeiro de 2021, após decolar de Alenquer, no oeste paraense, em um monomotor. O piloto foi encontrado apenas no dia 6 de março, em uma comunidade de apanhadores de castanha, próximo à região de Laranjal do Jari, município do Amapá. O caso repercutiu nacionalmente.

Com 26 quilos a menos, ele passou 36 dias desaparecido. As equipes de resgate já tinham desistido de encontrá-lo. Antônio caminhou por 32 dias até encontrar o acampamento do grupo de coletores, que lhe deram alimento e pediram socorro por meio de um rádio amador. A história de Toninho virou livro e ele ainda a contou no programa Encontro, da Rede Globo.

Campanha da família para custear as buscas por Robert Santos

Doações podem ser feitas via chave pix: sandareginadossantos.np@gmail.com

Contato da família para informações: (93)98125-1918