Iza e Emicida se recusam a cantar tema de nova novela da TV Globo; motivação teria sido política

Os cantores Iza e Emicida teriam se recusado a gravar o tema de abertura da nova novela das sete da TV Globo, Cara e coragem (2022), que vai estrear em 30 de maio. A trama terá Paolla Oliveira, Marcelo Serrado e Taís Araújo como protagonistas. As informações são da colunista Patrícia Kogut, do O Globo.



A motivação da recusa para participar da gravação teria sido a autoria da canção. A música Vida Louca, que será o tema da obra, foi escrita pelo cantor e compositor Lobão, junto com o poeta Bernardo Vilhena. Iza e Emicida, por divergências políticas com Lobão, negaram a participação na gravação do tema.