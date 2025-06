80 anos do Maluco Beleza, então: 'Toca Raul!'

No dia em que completaria 80 anos de idade (amanhã, sábado, dia 28 de junho), se não tivesse morrido em 21 de agosto de 1989, não é tão fácil imaginar como estaria o cantor e compositor baiano Raul Seixas. Mas, ele deixou uma pista para isso em 1973, por meio da canção "Ouro de Tolo", uma das principais músicas do universo desse artista imortal no rock brasileiro. "Eu é que não me sento / No trono de um apartamento / Com a boca escancarada, cheia de dentes / Esperando a morte chegar" -- esses versos convidam o ouvinte a conhecer a essência de Raul, a de nunca se entregar diante dos desafios da vida. Por isso, ele será homenageado por milhares de fãs no Brasil todo neste final de semana, por ocasião de seus 80 anos - Raul nasceu em 28 de junho de 1945. Em Belém, a banda As 8 Estações faz show nesta sexta-feira (27), às 21h, na Casa do Fauno, para homenagear o Maluco Beleza.

Já no sábado (28), os fãs se reunirão em uma vespertina no Bar do Ceará, com um telão e roda de conversa descontraída. Neste mesmo dia, às 21h30, Sérgio Leite e Banda vão tocar os maiores sucessos do Lado B de Raul no Espaço Cultural Coisa de Negro, no Distrito de Icoaraci.

Entre as canções inesqueíveis de Raul Seixas estão: "Gita", "Metamorfose Ambulante", "Maluco Beleza", "Sociedade Alternativa", "Eu nasci há dez mil anos atrás", "Tente outra vez", "Medo da Chuva", "Al Capone", "Mosca na Sopa", "Mata Virgem" e "Meu Amigo Pedro".

Celebrar vida e obra

A banda As 8 Estações é formada por Rene Ribeiro como vocalista, Olavo Nascimento como baixista e vocal de apoio, Leonardo Garcia como guitarrista e Luan Santos como baterista. "Neste show, tocamos os grandes sucessos e algumas 'Lado B', tudo isso de uma forma descontraída e interativa, buscando sempre a participação do público em nossos shows. Então, como de costume, aguardem nossos desafios e prêmios!", destaca Rene Ribeiro.

Banda As 8 Estações integra as homenagens ao Maluco Beleza em Belém (Foto: Divulgação)

Serão 17 músicas de Raulzito, ou seja, abrangendo a maior quantidade possível de álbuns do compositor. Para Olavo Nascimento, o show serve para "celebrar a vida e a obra dele", "Se estivesse entre nós, estaria completando 80 anos, então, nada melhor do que tocar Raul!", enfatiza Olavo. Ele destaca apreciar muito como Raul Seixas conseguia tratar de assunstos sérios, complexos, de uma maneira de fácil acesso e entendimento por parte do público.

E o acesso e admiração pela obra de Raul Seixas por parte do público não param de crescer. "A obra de Raul Seixas é arrebatadora!! Ela chega até você mesmo que não procure! Quem vive a música e, principalmente o rock, tão intensamente como nós, tem um encontro inevitável com as músicas de Raul. Afinal, quem nunca ouviu um 'Toca Rauuuulll!' que atire a primeira pedra!", afirma Rene Ribeiro.

As letras do "cowboy fora da lei" permanecem atuais, porque "o Raul sempre utilizou metáforas pra tratar de assuntos sociais e filosóficos, além do que o nosso país não está tão diferente de quando ele estava vivo, portanto podemos trazer suas letras pra nossa realidade tranquilamente", como frisa Olavo. Ele pontua que vale a pena conhecer a obra de Raul porque ela conta a história do rock brasileiro, com "toda a transformação musical e poética que aconteceu na nossa música".

Artista inovador

Muito antes de iniciar sua carreira profissional, Sérgio Leite escutava Raul. Sérgio é um pesquisador da obra do artista, tinha todos os discos, guardava tudo que era recorte de jornal, de revista. "Comecei a curtir Raul com 16 anos de idade, mas viver profissionalmente da música eu só encarei com 19, 20 anos. Por eu ser muito ligado à obra dele, eu notei uma semelhança, ou seja, eu tenho um timbre de voz que se aproxima bastante do timbre do Raul. As pessoas gostavam e gostam até hoje de me ver cantando Raul, justamente por essa semelhança vocal e estou aí até hoje. Já são 40 anos de carreira musical, de tributo a Raul Seixas", diz esse artista muito conhecido na cena paraense.

Sérgio Leite tem uma carreira tocando canções de Raul Seixas (Foto: Divulgação)

Raul foi um artista inovador, com músicas e letras que fugiam ao usual, abordando o comportamento, agnosticismo, espiritualidade e política, por exemplo, como ressalta Sérgio. "Todos os elepês dele tiveram músicas que marcaram muito, nas rádios tocavam bastante. Ele contribuiu muito levando essa cultura literária e musical para a cabeça das pessoas", pontua. Sérgio informa que o show neste sábado intitula-se "Raul Seixas - 80 anos", com produção da Sociedade Raulseixista Belém Pará. Uma das músicas no show é "Louco de Nascença", parceria de letra de Raul Seixas com melodia de Sérgio. Raul Seixas nasceu em 28 de junho de 1945.

Serviço:

Show 'As Oito Estações toca Raul Seixas'

No dia 27 de junho de 2025, às 21h

Na Casa do Fauno, na rua Aristides Lobo, 1061



'Vespertina Raul Seixas - 80 anos'

No dia 28 de junho de 2025

No Bar do Ceará, às 17h

Na avenida José Bonifácio, 914,

próximo à Gentil Bittencourt



Show 'Raul Seixas - 80 anos'

Com Sérgio Leite e Banda

28 de junho de 2025

21h30

Espaço Cultural Coisa de Negro

Na avenida Dr. Lopo de Castro, 1081

No Distrito de Icoaraci