Música inédita de Raul Seixas lançada em fonograma com interpretação de André Prando

Há 41 anos, o ícone Raul Seixas ao lado da esposa Kika Seixas, fizeram a composição "Vivian", em homenagem à filha caçula. E na semana passada, a música inédita foi lançada e ganhou conta com interpretação de André Prando e produção musical de Rick Ferreira. A música também ganhou videoclipe, de caráter documental, com alguns registros fotográficos, sobretudo, de Pai e Filha.

O artista paraense Sergio Leite, há mais de 30 anos faz o cover de Raul Seixas. Ele diz que quando a filha de Raul nasceu o artista fez a homenagem e, anos depois, tentou gravar. Mas no estúdio, a equipe de produção pegou a melodia da música e colocou outra letra.

“Essa música é antiga e já conhecia, mas na época que ele ia gravar ele decidiu usar a melodia e colocar outra letra, pois na época ele argumentou que se tratava de uma letra íntima, a homenagem para a filha”, explica o artista paraense e fã de Raul Seixas.

Mas Sergio reforça que a filha de Raul, Vivian, sempre teve vontade de lançar a homenagem dos pais. “A Vivian conviveu bastante com ele e era muito apegada. E ela sempre expôs essa vontade de lançar a música. E ficou um trabalho lindo”, destaca Sergio Leite.

A música foi a base para “Segredo da Luz” (lançada em álbum em 1983) e teve sua letra publicada no livro O baú do Raul em 1992. Para “Vivian”, Rick Ferreira assumiu a ideia de seguir a estética do arranjo original de “Segredo da Luz”, também gravada por ele. A ideia vem sendo desenvolvida desde que André e Vivian se conheceram, quando ele recebeu a letra original das mãos dela, com a proposta de finalmente gravá-la em estúdio.

Na ocasião, Vivian compartilhou uma versão acústica da canção por André no YouTube. Dois anos depois, se uniram a Rick e Sales para iniciar a gravação oficial da faixa. Mas só depois do período pandêmico foi possível pôr a ideia em prática. Além de interpretar a voz principal, Prando gravou todos os coro, tendo como referência as vozes presentes na obra de Raul.

Ilustrando o lançamento, foi produzido um clipe de caráter documental a partir de fotos originais do acervo de Vivi e Kika, responsável pela caligrafia, do manuscrito original da composição, que acompanha o vídeo e coloca espectadores em contato com a letra da canção. Se somam imagens de making of das gravações da faixa e um trabalho de ilustração e animação, sob responsabilidade da Comboio Art, com direção de Vinicius Caus e Rayan Casagrande.

Referência na cena musical do Espírito Santo, André Prando vem ganhando espaço no cenário nacional independente. Dono de voz e performance viscerais, conta com mais de 10 anos de carreira, tendo circulado por diversos estados do país entre casas de shows e festivais. Lançou 2 EPs, 2 álbuns e 2 “ao vivo” que podem ser identificados como MPB, no sentido amplo do gênero, ou na permissão experimental e mais viajante da sigla: Música Psicodélica Brasileira.