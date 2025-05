Raul Seixas ganhará exposição inédita no MIS; artista faria 80 anos em junho

Raul Seixas completaria 80 anos em 28 de junho - o músico morreu em 1989, aos 44 anos. Em memória do ícone do rock brasileiro, o Museu da Imagem e do Som (MIS) de São Paulo realizará a exposição inédita O Baú do Raul, com inauguração em 11 de julho.

A mostra vai apresentar uma retrospectiva da carreira do músico a partir de itens pessoais, uma cortesia de Kika Seixas, ex-companheira de Raul, e da filha dele, Vivian Seixas. O acervo ainda recebe itens da coleção de Sylvio Passos, amigo e fundador do fã-clube oficial do artista.

A venda de ingressos para a exposição começa em 28 de junho, data em que o músico faria aniversário. O MIS prepara para os primeiros dias da exposição, 11, 12 e 13 de julho, atrações especiais de música e performances. Mais detalhes ainda serão divulgados.

O Baú do Raul no Museu da Imagem e do Som (MIS)

Quando: Em cartaz a partir de 11 de julho Onde: MIS-SP - Avenida Europa, 158, Jardim Europa, São Paulo Ingressos à venda a partir de 28 de junho Valores: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia); entrada gratuita às terças-feiras