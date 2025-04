Ministério da Saúde compra briga com Jojo Todynho após críticas ao SUS; entenda

O Ministério da Saúde decidiu responder publicamente à Jojo Todynho depois que a cantora fez críticas ao SUS (Sistema Único de Saúde). Pelas redes sociais, ela falou sobre a "hipocrisia dos que defendem o SUS, mas não o utilizam".

Em uma ação online, o Ministério fez um jogo de palavras com o sucesso "Que Tiro foi Esse?", de Jojo, e publicou: "Que mico foi esse? Surgiu na internet uma crítica todinha errada ao SUS, mas logo veio a resposta, toda natural, bonita pra caramba e corretíssima", dizia a imagem. A pasta rebateu a crítica de Jojo afirmando: "'Só fala bem do SUS quem não usa'. Essa afirmação é mentirosa. Segundo pesquisas, o SUS é melhor avaliado por quem mais o utiliza. Além disso, na prática, mesmo quem tem plano de saúde usa o SUS".

Na publicação, o governo também listou diversas situações em que os brasileiros se beneficiam dos serviços do SUS, como atendimento pelo SAMU, doação e recebimento de sangue e órgãos, vacinação, uso das farmácias populares, entre outros.

A resposta ganhou o reforço de Cariúcha, conhecida por suas críticas à Jojo Todynho. "Este post teve a participação orgânica e gratuita da influenciadora Cariúcha. Não houve cachê ou pagamento pelo vídeo. A participação tem o intuito de reforçar e divulgar a importância do SUS", explicou a postagem.

No vídeo, Cariúcha destacou: “Todo mundo usa SUS, até quem fala mal usa o SUS e nem sabe. [...] O SUS tá em todo lugar. Tá na prevenção, na fiscalização, no cuidado com a saúde, mesmo quando você finge que não vê. [...] O SUS é necessário pra caramba. O SUS é Brasil pra caramba”.

Diante da repercussão da campanha, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, agradeceu pelo apoio da população que ‘se uniu para defender o SUS’. Ele reconheceu que ainda há obstáculos a serem superados, mas ressaltou que os comentários da sociedade mostram que o ministério ‘está no caminho certo’.

Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com