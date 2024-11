Jojo Todynho detona geração atual e cogita deixar o Brasil: 'Caminhando para ser Venezuela'

A cantora e influenciadora Jojo Todynho usou as redes sociais para compartilhar sua insatisfação com a situação do Brasil e manifestar o desejo de sair do país. Em uma série de stories no Instagram, Jojo criticou também criticou programas sociais e o comportamento da nova geração.

Conhecida pelo hit “Que Tiro foi Esse?”, Jojo iniciou seu desabafo criticando os jovens. "Uma geração que acha que a vida é brincadeira. Uma geração que não me representa, que não trabalha, não estuda e vive a síndrome de Peter Pan, a eterna criança que não cresce", disse ela.

A artista também expressou sua preocupação com o futuro do país. "Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês, tá? O Brasil tá caminhando pra ser uma Venezuela […] Se fosse assim, eu não estaria sofrendo essa perseguição toda. Por que, né? O povo sabe que eu sou uma potência", afirmou.

Jojo também criticou a dependência de benefícios governamentais, como o Bolsa Família. "Acha que na vida é tudo festa. Não é possível que o brasileiro aceite ganhar o salário mínimo desse e ainda acha que a ajuda de 600 reais [dada pelo governo] é uma maravilha", declarou a influenciadora.

A cantora ainda destacou que, se as condições no país não melhorarem, considera a possibilidade de se mudar em busca de mais segurança financeira e estabilidade: “Se minha vida continuar a caminhar assim, vou meter o pé e vou embora”, concluiu Jojo, que tem utilizado suas redes sociais para abordar temas sociais e econômicos com frequência.“

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de OLiberal.com)