Bolsa Família é unificado para 140 municípios do Pará

O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) unificou, em outubro, o calendário de pagamento dos programas Bolsa Família e Auxílio Gás para 140 municípios do Pará. Nesses locais, as famílias já estão com os valores depositados em conta e poderão sacar o benefício ao longo dos próximos seis meses.

A unificação do calendário dos programas sociais é uma medida adotada pelo MDS para minimizar os impactos de eventos climáticos ou desastres sobre a população. A flexibilização do calendário escalonado permite que os beneficiários desses municípios acessem os recursos no primeiro dia de transferências, sem a necessidade de seguir o cronograma baseado no último dígito do Número de Identificação Social (NIS)

Circulam informações falsas afirmando que os beneficiários precisam sacar o dinheiro imediatamente. Essas publicações fazem parte de uma estratégia de desinformação que tem como alvo os programas sociais. O MDS reforça a necessidade de verificar as informações antes de serem compartilhadas, pois notícias falsas podem prejudicar as pessoas mais vulneráveis.

Em caso de dúvidas, o MDS recomenda que os cidadãos entrem em contato com a Ouvidoria por meio do Disque Social 121 ou acessem o portal www.gov.br/mds.