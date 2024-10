CAIXA inicia pagamento do Bolsa Família e Auxílio Gás nesta sexta-feira (18)

Nesta sexta (18), a CAIXA começa o pagamento do Bolsa Família e Auxílio Gás referente ao mês de outubro. O pagamento dos auxílios é realizado de acordo com o final do Número de Identificação Social – NIS, com término previsto para dia 31/10. Ao todo, 20,6 milhões de famílias recebem o Bolsa Família e 5,5 milhões serão beneficiadas com o Auxílio Gás.

Em parceria com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, a CAIXA realizará o pagamento do benefício do mês de outubro de 2024 no primeiro dia do calendário, independentemente do número do NIS, para todos os beneficiários do Rio Grande do Sul, devido às chuvas que atingiram a região, assim como os beneficiários do Amazonas, Acre e Rondônia e de alguns municípios de Sergipe e São Paulo, em razão do decreto de calamidade provocado pela estiagem e queimadas.

Como utilizar o benefício:

Os beneficiários podem movimentar os valores preferencialmente pelo App CAIXA Tem, não sendo necessário ir até uma agência para saque do benefício. Eles também podem utilizar o cartão para realizar compras nos estabelecimentos comerciais por meio da função de débito bem como realizar saques em Unidades Lotéricas, Correspondentes CAIXA Aqui, além das agências da CAIXA.

O pagamento dos benefícios é realizado preferencialmente na conta CAIXA Tem ou na sua Poupança da CAIXA. Na conta CAIXA Tem, o beneficiário pode fazer transferências, pagar contas e fazer até PIX direto no aplicativo do celular. Nos terminais de autoatendimento, o saque pode ser realizado sem cartão com identificação biométrica, cadastrada previamente.