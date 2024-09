VÍDEO: Criticada, Funkeira Jojo Todynho afirma ser "mulher preta de direita"

A cantora Jojo Todynho, por meio das redes sociais, postou uma foto com Michelle Bolsonaro, ex-primeira dama do país, o que gerou revolta dos internautas, já que a cantora estourou por conta do movimento LGBTQIA+. Em live, Jojo confirmou ser uma "mulher preta" de direita e considera não se preocupar com o questionamento alheio.

Chateada, Jojo afirmou que se sente "livre" por finalmente assumir seu discurso político nas redes sociais. "Sou preta, sim, e sou de direita. Sabe o que eu estou me sentindo? Livre! Não aguentava mais não poder falar! Eu queria poder falar, vocês já sabiam. Que loucura é essa? Meu discurso é esse" , comentou ela no Instagram.

A cantora, dona das canções "Que tiro foi esse?" e "Arrasou Viado", assumiu também que excluirá as músicas das plataformas de streamings

A cantora também comentou sua opinião sobre a atual gestão de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e o correlacionou com a criminalidade presente no Brasil. "Vocês acham que é normal uma pessoa falar: 'Ele roubou para tomar uma cervejinha', um celular que você parcelou e vai ser roubado?" , disse ela.

Após foto com ex-primeira dama, Jojo foi também criticada pela Deputada Federal, Erika Hilton que afirmou que a cantora "traiu" o movimento LGBTQIA+. Refutando o que a deputada disse, a funkeira diz não ser amiga de Erika Hilton e que não aceita as críticas de "traidora" vinda da mesma.

Em outro momento da live, Jojo Todynho adiantou que vai estar na esfera politica em 2026."Eu bato no peito para dizer que sou uma mulher preta de direita. Hoje não venho à política, não. Mas 2026 eu estou vindo. E aí eu quero ver a disposição de vocês, porque vocês têm uma disposição na língua para atacar os outros."