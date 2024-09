Musa do Privacy paga aluguéis atrasados de 'Beiçola' e ator evita despejo de apartamento

A influenciadora Martina Oliveira pagou os R$ 12.123,14 que o ator Marcos Oliveira, conhecido pelo personagem "Beiçola" na série "A Grande Família", da TV Globo, devia referente a três meses de aluguel do seu apartamento na Zona Sul do Rio. A dívida gerou uma ordem de despejo, que o ator recebeu no dia 21 de agosto. Além disso, Martina ainda irá doar R$ 7.204,16, correspondente aos dois próximos aluguéis.

O valor total da ação de despejo, que incluía aluguéis atrasados, custos judiciais e honorários, era de R$ 19.546,20. No entanto, a advogada e amiga do ator, Rose Scalco, solicitou a gratuidade dos custos devido às condições financeiras de Marcos, e o juiz Mauro Nicolau Júnior concedeu o pedido. Assim, o débito permaneceu em R$ 12.123,14, valor que Martina quitou.

Marcos Oliveira, contudo, enfrenta dificuldades para alugar um novo imóvel devido ao nome negativado, resultado de um suposto golpe sofrido em 2022.

No início do ano, Marcos e Martina planejavam dividir o palco na peça "Pais e Filhos", que iria estrear após o Carnaval. A peça, que teria direção de Thiago Picchi e se inspiraria na canção homônima da banda Legião Urbana, não chegou a ser montada.

Em outubro de 2023, antes de receber os R$ 50 mil da advogada e influenciadora Deolane Bezerra, o Retiro dos Artistas, localizado na Zona Oeste do Rio, reservou uma casa para o ator. O local ofereceria alimentação, atividades físicas, plano de saúde e assistência médica, incluindo terapeutas, assistente social e psicóloga. No entanto, a instituição aceita apenas um cachorro, e Marcos possui três: Mel, Preta e Lolita. Esse foi um dos motivos para a desistência de Marcos em residir no Retiro.

Desde seu último trabalho na TV Globo, na novela "Deus Salve o Rei" (2018), Marcos tem enfrentado problemas financeiros. Em maio de 2021, o ator lançou uma campanha online que arrecadou R$ 60 mil em doações. Na época, além das despesas mensais, ele tinha dívidas de quase R$ 40 mil acumuladas durante o período sem trabalho. Marcos também lida com problemas de saúde, como diabetes, psoríase e uma fístula que já exigiu várias cirurgias.

Ameaça de despejo

No dia 21 de agosto, dois oficiais de justiça foram à residência do ator para notificá-lo sobre uma nova ordem de despejo. Os funcionários informaram que o ator, de 68 anos, deveria desocupar o apartamento em Botafogo, na Zona Sul, dentro de 15 dias, devido à dívida de três meses de aluguel, no valor de R$ 3.602,08, totalizando R$ 12.123,14 com os custos judiciais. Em entrevista ao jornal O Globo, o ator expressou sua angústia diante da situação.

Esta é a segunda ordem de despejo recebida por Marcos Oliveira. No início do ano passado, ele também estava inadimplente com três meses de aluguel. Naquela ocasião, além de contar com um seguro fiança, o ator recebeu uma doação de R$ 50 mil da advogada e influenciadora Deolane Bezerra, que ajudou a quitar as dívidas.

Em julho de 2023, a advogada do ator acertou um acordo com a Justiça para parcelar a dívida de R$ 14.705,56 em 18 vezes. Com a doação de Deolane em outubro, Marcos optou por quitar todas as parcelas de uma vez, que venceriam em 20 de dezembro deste ano. Na época, em entrevista ao Globo, Oliveira relatou seu desespero e a falta de condições emocionais para lidar com a situação.

"Eu estou em pânico, sem condições de nada e apático. Tenho que sair e não sei para onde vou. Para prender bandido leva dois anos, mas para despejar leva cinco minutos", desabafou.

Polícia investiga suposto golpe de R$ 300 mil

Marcos Oliveira revelou ter sido vítima de um golpe envolvendo R$ 300 mil em empréstimos. Ao Globo, o ator contou que, em julho de 2022, após uma cirurgia que o deixou acamado, um homem ofereceu ajuda para gerenciar suas redes sociais. Durante quatro meses, segundo Oliveira, Peres se apossou de seu celular e contraiu empréstimos de R$ 228.192,59 através dos aplicativos de dois bancos privados, além de retirar R$ 84.347,28 de sua conta – valor que ele havia recebido de doações. Em entrevista, Peres nega ter retirado qualquer quantia sem o consentimento do ator e afirma que Oliveira estava ciente de todos os empréstimos.

"Ele vinha uma vez por semana aqui em casa para me ajudar com as redes sociais. Durante esse tempo, ele tirou fotos do meu rosto e fez empréstimos pelos aplicativos bancários no meu celular. Eu espero que ele seja preso e que me devolva o dinheiro", disse o ator.

Já Felipe Peres, que afirma ser aposentado por invalidez, apresentou outra versão dos fatos. "Fiz meu primeiro contato com o Marcos depois de ver sua situação, que era deplorável. Quando o vi pedindo ajuda na TV, procurei sua chave pix, que era o número de telefone dele. Assim, começamos a conversar, enviei ajuda e formamos uma amizade. Realmente, eu ajudava nas redes sociais, pedindo pix para outras pessoas, que caía diretamente na conta dele. [Marcos] dizia que as lives precisavam 'comover' os telespectadores com sua situação. Com a vaquinha online e doações via pix, durante mais de seis meses, arrecadávamos cerca de R$ 30 mil por semana. Mas ele gastava tudo em restaurantes caros e fazia compras de alto valor no mercado. Ele esbanjava o dinheiro", contou.

No dia 21 de dezembro de 2022, Marcos e sua advogada foram à 9ª DP (Catete), na Zona Sul do Rio, para registrar um boletim de ocorrência. A investigação, liderada pelo então delegado Felipe Santoro, resultou no pedido de prisão preventiva de Peres, que responde ao processo na 33ª Vara Criminal da Comarca da Capital do Rio. "Cumprimos todas as exigências e solicitamos a prisão preventiva do acusado", afirmou o delegado Felipe Santoro em entrevista ao Globo.

No entanto, a promotora do Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ), Janaína Marques Corrêa Melo, responsável pelo caso, determinou a necessidade de mais investigações antes de apresentar a denúncia formal contra Peres. Por isso, em janeiro deste ano, devolveu o caso à delegacia.