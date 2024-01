Marcos Oliveira, Beiçola de ‘A Grande Família’, volta aos trabalhos como ator

Marcos Oliveira, ator que deu vida Beiçola em “A Grande Família”, passou um longo período sem trabalhar. A última atuação do artista foi em “Deus Salve O Rei”, novela da TV Globo, em 2017. Neste ano, o Marcos volta aos palcos no “Show do Bonfim”, nesta sexta-feira, 19, no Rio de Janeiro. Ele revela que também estará em outras produções ao longo de 2024.

VEJA MAIS

Anteriormente com problemas financeiros, Marcos chegou a receber um PIX de Deolane Bezerra no valor de R$ 50 mil. O ator se mudou para o Retiro dos Artistas, abrigo que recebe profissionais da área, por não ter condições de pagar o aluguel. Em seu perfil no Instagram, o eterno Beiçola chegou a pedir ajuda aos fãs com doações e rifas.

“Bom, gente, já estamos no novo ano, 2024, e tenho várias propostas de trabalho, graças aos deuses”, fala Marcos. O ator revela que, após o carnaval, fará parte de um espetáculo inspirado na música “Pais e Filhos”, da banda Legião Urbana, com Martina Oliveira e Thiago Picchi - filho de Elizabeth Savala e Marcello Picchi. “O texto aborda uma relação complicada entre pai e filha”, diz. O espetáculo fica em cartaz no Rio de Janeiro.

No segundo semestre, Marcos diz que fará parte de uma peça como ator e diretor. Além disso, no cinema, ele revela que fará parte de um curta e um longa. “Mais pra frente terei mais novidades. Enfim! Estamos aqui para trabalhar e interpretar, isso que é a coisa mais importante da minha vida”, aponta.

O primeiro espetáculo em que Marcos faz parte este ano, “Show do Bonfim”, entra em cartaz nesta sexta-feira, 19, a partir das 21h no Cine Teatro Barra Point, localizado na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. O ator será honrado no quadro “Nossa Homenagem”.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da jornalista de Oliberal.com Mirelly Pires)