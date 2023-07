Ator Marcos Oliveira, o Beiçola de 'A Grande Família', pede ajuda financeira

O ator Marcos Oliveira, de 67 anos, conhecido por interpretar o personagem Beiçola na série "A Grande Família", na Globo, recorreu às redes sociais na última quinta-feira (6) em busca de ajuda. Em uma postagem no Facebook, o artista compartilhou com seus fãs e admiradores que está enfrentando dificuldades financeiras novamente.

"Estou com fome. Me ajudem. Meu PIX 21 999 15 85 60", escreveu ele.

Em entrevista à revista Quem, Marcos revelou que está sem dinheiro para se alimentar adequadamente, principalmente após ter passado recentemente por uma cirurgia para tratar uma fístula uretral. Além disso, ele está enfrentando processos judiciais com bancos devido a um amigo que não pagou uma dívida em seu nome.

"Estou sem trabalho e preciso sobreviver. Consegui uma ajuda, mas acabei ficando devendo cinco meses de aluguel. Preciso de R$ 4 mil para começar a pagar o que devo em 18 vezes. Ainda tenho que pagar o aluguel, que é de R$ 3 mil", desabafou o ator.

Atualmente utilizando uma bolsa de colostomia, Marcos também enfrenta gastos com transporte para buscar os acessórios necessários em um posto distante de sua residência. Segundo ele, gasta cerca de R$ 100 a cada ida para buscar os itens.

"Estou com pouca comida e, por ser diabético, preciso consumir mais legumes e verduras. Não como carne vermelha, apenas ovos e um pedaço de frango. Além disso, tenho despesas com medicamentos, curativos para a colostomia e fraldas geriátricas, pois estou com incontinência urinária", relatou o ator.