Morte do ator Marcos Oliveira, o 'Beiçola', é desmentida

Depois de circular o boato da morte de Marcos Oliveira, intérprete do 'Beiçola' do seriado 'A Grande Família', da TV Globo, a informação foi desmentida pela equipe do ator e comediante. Em um comunicado postado nas redes sociais do artista, a equipe informa que Marcos continua trabalhado normalmente.

“Não é verdade que o ator e comediante Marcos Oliveira, conhecido pelo personagem “Beiçola” da Grande Família, faleceu no início da noite desta quarta-feira, 22, no Rio de Janeiro”, diz a nota. A Uall Entretenimento, que administra a carreira do artista, foi procurada pela imprensa para confirmar ou não a notícia da morte.

VEJA MAIS

“Alguns portais noticiaram informação falsa. Vale ressaltar que Marcos Oliveira está trabalhando em um espetáculo, administrando cursos de interpretação e o mais importante: sem nenhum problema de saúde”, acrescenta a nota.

Recentemente, Marcos Oliveira foi criticado nas redes sociais por ter realizado a rifa de um aparelho celular. Ele explicou que havia sido presenteado com o celular, justamente para aferir renda com ele, pois ele precisava de dinheiro para custear despesas pessoais e médicas enquanto estava desempregado.

“Eu sinceramente não sei porque as pessoas vêm falando tão mal da rifa, da marca do telefone, julgando e falando tantas coisas para me deixarem triste e para baixo. Eu ganhei o telefone do Felipe Peres para vender, justamente para eu não ficar apenas pedindo e pedindo. Até então, isso não é vergonha”, desabafou na época.